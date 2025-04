Milan in cerca di riscatto contro il Venezia: obiettivo Coppa Italia ed Europa League

Da un lato, il -8 dalla Conference League e il -9 dalla Champions da rendere meno abissale, quanto meno. Dall’altro, la carica per la finale di Coppa Italia, che solo vincendola può portare in dote il pass per l’Europa League, conquistata rifilando tre gol all’Inter e chiudendo il quinto derby stagionale senza aver mai perso, anzi alzando davanti agli occhi dei cugini anche la Supercoppa. Il Milan si guarda allo specchio, oggi alle 12.30 sul campo del Venezia, in cerca di risposte, sul finire di un’annata paradossale. Nono posto in campionato, ma possibilità di vincere due trofei in una stagione: non capita dai tempi di Carlo Ancelotti. Altri tempi: Supercoppa europea e Mondiale per club nel 2007. Ben diversi quelli di Conceiçao, con i bagagli praticamente già pronti. Ben diversi quelli di una società ancora alle prese, a due mesi dagli incontri londinesi di Cardinale e Ibrahimovic con Paratici, Berta e Tare, con la questione direttore sportivo. L’ex Lazio è rimasto in corsa e in contatto con Furlani, ma sullo sfondo resta soprattutto l’atalantino D’Amico, sotto contratto però con la Dea così come Manna col Napoli e Sartori col Bologna. Bologna spartiacque. Sul mercato: visto il gradimento rossonero per Italiano, l’interesse per Orsolini già manifestato a gennaio, la stima per Okoli (Leicester) seguito anche dai rossoblu. E sul campo: perché i match di oggi e di lunedì 5 maggio con il Genoa saranno rodaggio verso il doppio incrocio, prima in campionato a San Siro e poi, il 14 maggio, a Roma in finale di Coppa Italia. Rodaggio, considerando il nuovo 3-4-3 varato da Conceiçao a Udine. Da allora, sette gol fatti, uno subito e, soprattutto, quattro volte lo stesso undici. Al Penzo si va verso un ulteriore copia e incolla, per provare a irrobustire quel connubio tra compattezza e qualità che il tecnico portoghese vuole mettere in rima con costanza. Gabbia, recuperato da un fastidio al collo che lo ha costretto a uscire nel derby, in ballottaggio con Thiaw. Torna a disposizione anche Walker, dopo la frattura del gomito. In avanti, difficile rinunciare a Jovic: quattro gol nelle ultime cinque gare. Anche se il serbo, dopo mesi in naftalina, potrebbe essere affaticato: in caso, pronto Abraham. Le probabili formazioni.

VENEZIA (3-5-2) : Radu; Sverko, Idzes, Candè; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Fila. All. Di Francesco.

: Radu; Sverko, Idzes, Candè; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Fila. All. Di Francesco. MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao. All. Conceiçao.

Arbitro: Manganiello. Tv: 12.30 Dazn.