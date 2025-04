Milan, inghippo Walker tra l'infortunio e il riscatto in dubbio

Milano, 9 aprile 2025 – Kyle Walker e il Milan: dagli applausi ai dubbi, passando per il recente infortunio che lo terrà fuori quasi un mese. In principio, l'impatto. Notevole: personalità ed esperienza in una zona a far rima spesso con tallone d'Achille con Calabria prima ed Emerson Royal. Poi, i primi interrogativi su un riscatto che a gennaio sembrava una formalità: 5 milioni da versare al City in estate.

Ora, anche un infortunio rimediato ieri in allenamento: “Ac Milan comunica Kyle Walker si è procurato una frattura del gomito destro. Per ottenere una guarigione migliore ed ottimizzare i tempi di recupero, il giocatore è stato sottoposto a Milano ad intervento di osteosintesi dell'olecrano. L'operazione è perfettamente riuscita. Kyle inizierà da subito la riabilitazione”.

Il 34enne, fin qui, ha totalizzato 12 presenze in maglia rossonera. Le alternative non mancano, in attesa del rientro di Emerson Royal: da Jimenez a Florenzi passando per Terracciano. Il discorso si sposta però a quest'estate, quando i rossoneri dovranno decidere se esercitare il diritto di riscatto: 5 milioni da versare il City. Al suo arrivo, era circolata la voce di un'intesa già trovata con il giocatore per un successivo contratto, fino al 2027 a 4,5 milioni di ingaggio all'anno.

Il terzino, di recente, ha però ammesso: “Devo tenere in considerazione la possibilità di un ritorno a Manchester”. E il Milan starebbe riflettendo sui costi di una sua permanenza in rossonero, considerando che compirà 35 anni a maggio e che la squadra rischia di rimanere fuori dall'Europa nella prossima stagione. Valutazioni in corso. Intanto, la tegola infortunio che escluderà il giocatore anche dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia, obiettivo dichiarato della società: vincendo la competizione, un posto in Europa League sarebbe garantito.