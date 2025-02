Milan-Inter: debutto dal 1' per Walker. Tra i nerazzurri Calhanoglu verso la titolarità

Milano, 2 febbraio 2025 – A poche settimane dalla sfida di Riyad che ha visto trionfare i rossoneri 3-2 in rimonta e alzare al cielo la Supercoppa italiana, Milan e Inter, quest’oggi alle 18 (diretta televisa e streaming su Sky Sport e DAZN), si ritroveranno nuovamente di fronte l’una all’altra. Al “derby della Madonnina” numero 242, valido per la 23^ giornata del campionato di Serie A, le due squadre ci arrivano con un bilancio stagionale negli scontri diretti di due successi a zero ma con umori ben diversi: mentre l’Inter si è assicurata un posto agli ottavi di Champions League senza passare dalle “Forche Caudine” dei playoff”, il Milan – perdendo in casa della Dinamo Zagabria – ha mancato l’obiettivo certificando la mancanza di continuità in una stagione in cui non sembra essere ancora arrivata la giusta quadratura del cerchio che ha portato anche a una mini-rivoluzione di mercato con gli addii di capitan Calabria e – dopo appena sei mesi – di Alvaro Morata e gli arrivi di Kyle Walker e Santiago Gimenez (assente questa sera). Il tecnico dei rossoneri Sergio Conceiçao è consapevole delle difficoltà dei suoi ma si focalizza sulla gara di questa sera che potrebbe rappresentare un punto di svolta: “Linter è una squadra fortissima e la conosciamo troppo bene, così come l’allenatore che ha un modello di gioco che adatta nelle varie situazioni della partita. Creano con la duttilità. Davanti hanno giocatori molto importanti in attacco e centrocampisti bravi negli inserimenti. Conosciamo la loro forza, ma dovremo approfittare anche dei loro punti di debolezza”. Sul periodo dei rossoneri: “Sono qui da un mese ma mi sembra di esserci da molto di più perché vivo 24 ore su 24 qui a Milanello. Tutti i giorni proviamo a migliorare, in un ambiente non facile perché qui non si può perdere o pareggiare e in più c’è il mercato aperto che porta a notizie da fuori difficili da controllare. Noi dovremo focalizzarci sulla partita che è la cosa più importante. Se riusciremo a vincere, tutto diventerà più leggero”. Situazione molto più serena in casa dell’Inter, che vuole i tre punti per continuare a marcare stretto il Napoli primo della classe. Nonostante le difficoltà che stanno attraversando i rossoneri, però, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi non si fida degli avversari: “Sappiamo bene quello che è il valore del Milan e i primi due derby della stagione non sono andati bene. Quello di campionato lo abbiamo perso meritatamente, quello di Supercoppa andava gestito meglio. Dovremo essere più bravi nei momenti chiave della partita. Voglio vedere la continuità di questi mesi. Non posso che elogiare i miei ragazzi per quello che hanno fatto in campionato e coppa fino ad ora”.

Le possibili scelte di Conceiçao e Inzaghi

Mister Conceiçao non rinuncerà al 4-2-3-1 e in difesa davanti a Maignan, vista la partenza di Calabria e l’assenza per infortunio di Emerson Royal, lancerà per la prima volta dall’inizio Kyle Walker, il quale farà reparto con il compagno di nazionale Tomori – che ha rifiutato il Tottenham per restare in rossonero –, Pavlovic e Theo Hernandez. In mediana non ci sarà per squalifica Fofana, il quale sarà sostituito da Musah che farà coppia con Musah. Reijnders giocherà invece ancora al fianco di Leao e Pulisic sulla trequarti, a supporto della punta Abraham. Inzaghi punterà invece sul collaudatissimo 3-5-2: tra i pali della porta nerazzurra ci sarà ancora Sommer, che comporrà un pacchetto arretrato con i tre centrali Pavard, De Vrij e Bastoni. Sulle fasce Dumfries e Dimarco, mentre l’ex di serata Calhanoglu dovrebbe tornare dal 1’ a centrocampo al fianco di Barella e Mkhitaryan. Davanti, infine, la coppia d’attacco Thuram-Lautaro Martinez.

Orari e dove vedere la partita in TV: la gara Milan-Inter, valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa domenica 2 febbraio a partire dalle ore 18 in diretta su TV: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, DAZN e in streaming su DAZN, Sky Go e Now Tv.

Probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Abraham. All. Conceição. Inter(3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi.