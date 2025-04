Milan-Inter: Jovic brilla con 4 gol, Reijnders decisivo, Conceicao strega ancora l'Inter

MAIGNAN 6,5. Presente su Bisseck. Poi il capolavoro sulla frustata di De Vrij.

TOMORI 6. Spesso senza uomo di riferimento, diventa prezioso nell’andare a raddoppiare. Confermato. A ragion veduta.

GABBIA 6,5. Guida la difesa con il suo stile asciutto ed essenziale.

PAVLOVIC 6. Macchinoso in disimpegno, ma di apprezzabile efficacia. Soprattutto sulle palle alte. Infiamma la curva con una scivolata su Lautaro.

JIMENEZ 7. Ha clienti scomodissimi. La soluzione: si sdoppia, coprendo ma senza rinunciare alle sue fiammate. Palla telecomandata sulla testa di Jovic.

FOFANA 6,5. L’Inter palleggia tanto, agisce di conseguenza e di posizione, tagliando e cucendo.

REIJNDERS 7,5. Le doti tecniche sono note. Questa volta si fa apprezzare anche per le letture in fase di non possesso. Firma il quindicesimo gol stagionale: un’enormità.

THEO HERNANDEZ 7. Abbottonato quando deve, la vecchia arma in più in spinta appena può.

PULISIC 6,5. Prova di enorme sostanza, nel gestire la palla e soprattutto nel dare man forte a Jimenez.

JOVIC 8. Tutti si aspettano Abraham. Invece c’è lui: 4 gol nelle ultime 5 partite. Pesantissimi.

LEAO 6,5. Primo tempo di pressoché totale anonimato. Sul raddoppio, c’è il suo zampino. Prosegue più a suo agio, con qualche sgasata.

All. CONCEICAO 7,5. Stesso undici per la terza volta. Nella tormenta, all’ultima spiaggia, strega ancora l’Inter.

Thiaw 6. Nella parte. Abraham 6. Partecipa al tris. Loftus-Cheek 6. Recupero prezioso. Bartesaghi, Joao Felix sv.

VOTO SQUADRA 7,5

Luca Mignani