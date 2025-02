Milan, Joao Felix è ufficiale: come sono andate le sue ultime stagioni?

Milano, 4 febbraio 2025 – Joao Felix è un nuovo giocatore del Milan. Il portoghese è stato la ciliegina sulla torta di un calciomercato di gennaio nel quale i rossoneri sono stati i protagonisti assoluti per quanto riguarda la Serie A. Dall'inizio di gennaio, sono arrivati a Milanello Walker, Gimenez, Bondo, Sottil e lo stesso Joao Felix, mentre Calabria, Okafor, Bennacer e Morata hanno salutato il capoluogo lombardo rispettivamente in direzione Bologna, Napoli, Marsiglia e Istanbul (Galatasaray). L'acquisto del portoghese è arrivato alle battute finali del mercato di riparazione, con la dirigenza rossonera che l'ha prelevato in prestito fino al termine della stagione, dopo che la scorsa estate è passato al Chelsea per 52 milioni di euro dall'Atletico Madrid. Joao Felix cerca riscatto dopo alcune stagioni non facili, nelle quali non tutto è andato come desiderava e come in tanti si aspettavano. Dopo la stagione eccellente con il Benfica (2018-19), nella quale il portoghese era diventato uno dei profili più interessanti del panorama europeo, Joao Felix si è trasferito all'Atletico Madrid per la cifra record di 126 milioni di euro, che l'aveva reso il terzo giocatore più pagato della storia del calcio. L'avventura con i colchoneros, però, non è iniziata nel migliore dei modi, con dei problemi legati all'adattamento al campionato spagnolo che hanno fatto sì che il portoghese mettesse a referto soltanto 9 gol e 3 assist nella stagione 2019-20. L'annata successiva (2020-21), Joao Felix è tornato in doppia cifra, segnando 10 reti in 40 presenze e fornendo 6 assist per i compagni, e anche nella stagione seguente lo score è stato lo stesso, seppur con cinqua partite in meno. L'anno calcistico 2022-23 è stato particolare, in quanto il portoghese l'ha iniziato all'Atletico Madrid ma l'ha concluso al Chelsea, con 9 gol e 3 assist totali in 40 apparizioni. La scorsa stagione (2023-24) ha visto il ritorno di Joao Felix in Spagna: il 1° settembre del 2023, infatti, è passato in prestito per una stagione al Barcellona, nella quale ha segnato 10 gol e fornito 6 assist in 44 partite. Rientrato all'Atletico Madrid, il 21 agosto è stato ceduto a titolo definitivo al Chelsea per 52 milioni di euro, dove fino a ieri ha collezionato 7 gol e 2 assist in 20 partite. Ora Joao Felix è un nuovo giocatore del Milan fino al termine della stagione, e cercherà di dare il suo contributo alla causa rossonera per risalire la classifica che ora li vede in ottava posizione a quota 35 punti.