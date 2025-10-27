Milan, la coperta è corta. A gennaio arrivano rinforzi

"La rosa è stata costruita volutamente così", Igli Tare dixit. "Sono contento dei calciatori che ho a disposizione", Massimiliano Allegri dixit. Diciannove giocatori di movimento: pochi, ma senza coppe europee non così pochi, sposando la logica del gruppo ristretto e sempre sul pezzo. Ora, però, nodi al pettine. Perché ai box ci sono e ci saranno ancora Christian Pulisic (lesione di basso grado al bicipite femorale), Adrien Rabiot (lesione del muscolo soleo), Ardon Jashari (frattura composta del perone) e Pervis Estupinan (distorsione alla caviglia).

L’ecuadoriano, ieri, ha ancora lavorato a parte, al contrario di Ruben Loftus-Cheek che si è messo alle spalle l’affaticamento muscolare e si è allenato con il resto della squadra. Un’arma in più in vista della sfida di domani a Bergamo (ore 20.45) contro l’Atalanta. Ma l’inghippo resta. Milan-Fiorentina, tre cambi: Gimenez per Athekame, De Winter per Saelemaekers (al novantesimo), Balentien per Leao (al novantacinquesimo). In panchina, oltre ai portieri, Odogu e Sala. Milan-Pisa, due cambi: Athekame per Bartesaghi, Nkunku per Gimenez. In panchina Tomori, oltre a Odogu e Sala. Cinque cambi in due gare. "Houston abbiamo un problema", direbbe Jack Swigert. Il Milan non è l’Apollo 13. La zona Champions a fine campionato non è la luna. Ma è lecito aspettarsi di più, al di là dei cerotti, a livello di scelte. Quattro attaccanti (Leao, Pulisic, Nkunku, Gimenez), un centravanti di ruolo (il messicano). Gennaio è in arrivo e potrebbero tornare d’attualità nomi circolati nel recente passato.

Artem Dovbyk, ad esempio: non esattamente una prima scelta per Gasperini, quattro volte titolare su undici partite (un gol e un assist). E già nel mirino a fine agosto. Ma anche profili nuovi come Joaquin Panichelli: classe 2002, già a quota otto reti tra Ligue 1 e Conference League in maglia Strasburgo. Più complicata la suggestiva pista Son sulle orme di David Beckham: l’ex Tottenham ora gioca a Los Angeles e, durante la pausa invernale della Mls, potrebbe trasferirsi altrove come aveva fatto l’inglese, tornato a Milano. Più futuribile (a giugno) la candidatura di Dusan Vlahovic. Sotto la lente, anche la difesa: sul gong di agosto non è arrivato un centrale esperto come Joe Gomez del Liverpool, bensì l’oggetto misterioso David Odogu, diciannovenne reduce da tre presenze in maglia Wolfsburg. In questo senso, da tempi non sospetti, osservatori rossoneri seguono le partite dell’Udinese: sul taccuino Thomas Kristensen (22enne) e Oumar Solet (25enne). Ma non solo. Qualche “scontento“ in casa Bayern Monaco potrebbe ben fare gola: l’ex Napoli Kim Min-jae e Dayot Upamecano, quest’ultimo in scadenza a giugno 2026. A proposito, capitolo Mike Maignan: capitano, ma con un contratto che si esaurirà quest’estate. Trattative per il rinnovo congelate, dopo l’ok congelato da via Aldo Rossi la scorsa stagione. In estate, il "no" del Milan al Chelsea che aveva trovato l’accordo con il francese. E, per ora, tutto continua a tacere. In prospettiva, l’alternativa è Zion Suzuki del Parma. Si vedrà. Mentre probabilmente non si vedrà il suggestivo ritorno di Adriano Galliani: sulla strada del Condor-bis, infatti, un’offerta della Fifa.