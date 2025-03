Milan-Lazio: sorpresa Walker dal 1'. Tchaouna "falso nove" tra i biancocelesti

Milano, 2 marzo 2025 – La sconfitta contro il Bologna ha reso ancor più acuto il momento di crisi in cui è sprofondato il Milan di Sergio Conceiçao, finito a -8 dal quarto posto e costretto di fatto a non commettere più passi falsi per non dare l’addio anticipato all’obiettivo della conquista dell’accesso alla prossima Champions League, che al momento sembra però quasi un miraggio. Già dal big match di questa sera contro la Lazio (calcio d’inizio alle 20.45 con diretta su DAZN), i rossoneri sono chiamati a una prova di grande orgoglio per provare a imprimere la svolta a una stagione fin qui decisamente deludente e in cui la squadra non sembra ancora aver trovato una chiara identità di gioco. Orgoglio evocato anche dal tecnico rossonero Sergio Conceiçao, che peraltro è anche un ex di serata: “Vogliamo vincere, vincere, vincere. Siamo consci delle nostre responsabilità e del momento che stiamo attraversando. Sappiamo bene cosa sia accaduto per nostri errori o per quelli di qualcuno, che non possiamo controllare. Non possiamo aggrapparci a piccole sfortune. Bisogna lavorare su ciò che non funziona per portare risultati. Non esiste altra via. Il mio orgoglio? Lavoro per mettere a nudo tutto questo e la voglia di vincere. Fin da piccolo sono abituato a vincere. L’ho fatto da giocatore e da allenatore. Arrivare qui da allenatore era un sogno e ce l’ho fatta dopo 13 anni. Ora sono qui per dare tutto in un club storico e grande. I tempi in cui il Milan puntava a vincere la Champions erano diversi ma la fame dei tifosi è immutata”. Dall’altra parte ci sarà una Lazio che sta senza dubbio meglio dal punto di vista generale ma che è chiamata al riscatto dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Inter: “Come sempre siamo fiduciosi e ottimisti, ma anche molto dispiaciuti. Tenevamo alla Coppa Italia perché è una competizione importante. Arrabbiati? La rabbia non porta mai qualcosa di positivo. Biosgna avere forti sostegni e pensare a cosa si può migliorare. Siamo concentrati su questo”. Sul Milan: “È una squadra fortissima, con grandi individualità e un’ottima capacità offensiva. Quello di questa sera è un imnpegno severo e bellissimo, una gara da giocare a viso aperto”.

Le possibili scelte di Conceiçao e Baroni

Conceiçao dovrebbe restare fedele al 4-2-3-1 riproponendo un undici titolare abbastanza simile a quello che pochi giorni fa ha giocato a Bologna. In porta ci sarà quindi ancora Maignan, che avrà a sua protezione una linea a quattro formata dal rientrante Walker – che pare aver recuperato dai problemi fisici e aver superato un po’ a sorpresa la concorrenza di Jimenez – Pavlovic, Thiaw (in vantaggio su Tomori) e Theo Hernandez. Nessuna novità anche in mezzo al campo dove dovrebbero essere confermati Fofana e Musah, mentre la novità più importante dovrebbe essere sulla trequarti con Pulisic a prendere il posto di Joao Felix per affiancare Leao e Reijnders alle spalle della punta Gimenez. Stesso modulo per la Lazio di Baroni: tra i pali della porta biancoceleste dovrebbe arrivare la conferma per Mandas, mentre Lazzari, Patric, Gila (l’ex rossonero Romagnoli è pronto a subentrare a gara in corso) e Tavares dovrebbero formare il pacchetto difensivo. In mediana Rovella è favorito nel ballottaggio con Belahyane per affiancare Guendouzi. Davanti infine, ci dovrebbero essere Isaksen, Dia e Zaccagni a supporto di Tchaouna, schierato nell’insolito ruolo di punta vista l’assenza di Castellanos. Orari e dove vedere la gara: la partita Milan-Lazio, valida per il posticipo domenicale della 27^ giornata, sarà trasmessa domenica 2 marzo 2025 alle 20.45 in diretta su su DAZN e DAZN 1 e in streaming sul sito e sulle APP di DAZN

Probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): la probabile formazione: Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. All. Conceiçao. Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Patric, Gila, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. All. Baroni