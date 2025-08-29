Il Milan vince 2-0 contro il Lecce, Allegri: "La squadra è rimasta concentrata per 95', ma bisogna ancora lavorare"

Lecce, 29 agosto 2025 - Arrivano al Via del Mare di Lecce i primi tre punti della seconda avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan: i rossoneri, nonostante l’emergenza infortunati che ha colpito soprattutto l’attacco, sono infatti riusciti a risolvere una partita piuttosto spigolosa battendo a domicilio il Lecce 2-0 con una prestazione solida e concreta. Una gara che si è risolta soltanto nella ripresa, perché il Milan – passato in vantaggio appena al 5’ per effetto della rete segnata da Gabbia, poi annullata per una spinta del rossonero ai danni di un avversario – non è riuscito a superare il castello difensivo di un Lecce che, pur avendo rischiato qualcosa di troppo sulle occasioni non capitalizzate da Loftus-Cheek, Gimenez e Pavlovic, non è mai stato rinunciatario. Nella ripresa i giri del Milan si sono alzati e, dopo la seconda rete annullata della serata (fuorigioco di Gimenez), sono arrivati il vantaggio di testa di Loftus-Cheek al 66’ e il raddoppio che ha messo in ghiaccio il successo, firmato dal neoentrato Pulisic, il quale all’86’ ha siglato il quinto gol in carriera ai salentini. Passi avanti importanti dopo la prestazione opaca contro la Cremonese, che hanno lasciato soddisfatto mister Massimiliano Allegri, che ha parlato ai microfoni di Dazn: “È un dato di fatto che la squadra sia rimasta concentrata e in partita per 95 minuti, nonostante i gol annullati. Abbiamo rischiato poco, anche se forse avremmo potuto fare di meglio in tre o quattro situazioni e su questo bisognerà lavorare. Siamo solo all’inizio e il fatto di giocare una partita accorta è un primo passo”. Miglioramenti anche nella percezione del pericolo, aspetto che aveva lasciato un po’ in apprensione il tecnico rossonero contro la Cremonese: “C’è stato assolutamente un passo in avanti e non solo per il fatto di non aver preso gol, ma anche perché nelle situazioni in cui avremmo potuto sbagliare abbiamo fatto meglio”. Ancora sulla gara: “Con Modric in campo, che è straordinario come giocatore e come uomo, diventa tutto più facile. Nel primo tempo allungavamo bene il Lecce ma ad un certo punto bisognava variare un po’ le giocate. Nel secondo tempo questa variazione c’è stata ed è arrivata una bella vittoria contro un buon Lecce”.

Positiva, nonostante un altro gol annullato, la prestazione di Gimenez, al centro di un possibile scambio di mercato con Artem Dovbyk della Roma: “Gimenez è un ottimo giocatore e oggi ha fatto una buona partita. Non scordiamoci che è tornato dalla nazionale soltanto il 5 di agosto. Sono contento di lui come di tutta la squadra. Sul mercato la società sta facendo bene e sta già pensando a come fare per portare giocatori importanti perché una società come il Milan li merita. Sono arrivati giovani di qualità e questo è senz’altro. Noi dobbiamo solo pensare a lavorare”. Infine, una considerazione sul cambio di modulo è il passaggio al 3-5-2: “I giocatori li devo conoscere. Abbiamo fatto il precampionato con questo sistema di gioco e poi pensavamo di tornare al precedente modulo, cosa che potremmo ancora fare per caratteristiche dei giocatori. Da quando alleno, difficilmente ho finito l’anno con il modulo con cui l’ho iniziato. L’importante è avere giocatori con caratteristiche diverse, che ti permettono di variare.