Milan, l’infermeria è vuota. Pioli ha tutte le sue carte

La sfida contro lo Slavia Praga di domani sera a San Siro, che sarà diretta dal fischietto turco Meler e valida per l’andata dei playoff di Europa League, è un tranello da superare senza abbassare la guardia e con la giusta determinazione perché la posta in palio è davvero alta. Per il Diavolo, infatti, il percorso europeo sarà uno spartiacque decisivo per la stagione. Da una parte, riuscire a mettere in bella mostra un trofeo internazionale che finora nessuno è riuscito a portare nella bacheca di via Aldo Rossi sarebbe un traguardo memorabile, dall’altro, Stefano Pioli è consapevole di come il suo futuro sulla panchina sia strettamente legato al successo finale nella competizione.

Solo trionfare nella finalissima del 22 maggio a Dublino, infatti, potrebbe tenere accese le speranze del tecnico emiliano di poter continuare il suo percorso con il Milan, senza contare, poi, l’iniezione di liquidità che la coppa porterebbe nelle casse tra premi Uefa, la qualificazione automatica alla Supercoppa, il market pool e i guadagni dal botteghino. Serve, però, pensare step by step e l’attualità porta il gruppo a concentrarsi sul primo round contro la formazione ceca, forte di un’infermeria svuotata.

Al momento, infatti, c’è un solo giocatore fermo per infortunio, vale a dire Tommaso Pobega, che dovrebbe rientrare ad aprile dopo l’operazione per la riparazione del tendine retto femorale sinistro subita lo scorso 21 dicembre. Per affrontare lo Slavia Praga, dunque, Pioli dovrebbe cambiare un solo uomo rispetto all’ultima gara di campionato vinta contro la Lazio. In difesa, al fianco di Matteo Gabbia, non ci dovrebbe essere Simon Kjaer ma Malick Thiaw, senza dimenticare il rientrato Fikayo Tomori, pronto a riprendersi un posto da titolare al centro della retroguardia dopo l’infortunio accusato lo scorso dicembre.

Per il resto Alessandro Florenzi, che sarà squalificato domenica pomeriggio in campionato contro l’Empoli, e Theo Hernandez completeranno la linea di difesa davanti a Maignan, in mezzo al campo dovrebbero trovare ancora spazio Adli e Bennacer, mentre in avanti, alle spalle di Giroud, ci saranno Pulisic, Loftus-Cheek e Leao, che sarà assente anche lui domenica per squalifica.