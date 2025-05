Milan-Monza: torna Jovic nell'attacco rossonero. I brianzoli con il tandem Caprari-Keita

Milano, 24 maggio 2025 – Cercare di chiudere con una buona prestazione e con i tre punti una stagione che è stata a dir poco da dimenticare per entrambe è ormai l’unico obbiettivo che resta a Milan e Monza, che questa sera alle 20.45 (il match sarà trasmesso in diretta esclusiva e in streaming su DAZN), si affronteranno a San Siro – dove è attesa la contestazione dei tifosi rossoneri – per l’ultima di campionato. Una gara che potrebbe rappresentare anche l’ultimo ballo sulle panchine di Milan e Monza per Sergio Conceiçao. Il tecnico rossonero ha scelto di chiudersi nel silenzio stampa, mentre Nesta – nella consueta conferenza prepartita – ha preferito non sciogliere le riserve sul futuro: “Quando finirà la partita diro quello che farò. Non adesso. C’è ancora da giocare una gara che io reputo una partita vera”. Sull’insegnamento della stagione: “In ogni momento abbiamo incontrato delle difficoltà e dei problemi che non avevo mai affrontato. Se si ripresenteranno in futuro saprò sicuramente come affrontarle. Mi chiedono il perché del mio ritorno e rispondo. Chi ti dà la possibilità di preparare altre dieci o quindici partite di Serie A? Ogni situazione mi ha dato qualcosa. L’esperienza si costruisce così”. Nesta si è quindi concentrato sul Milan, squadra di cui è stato un simbolo, che, come il Monza, ha affrontato una stagione costellata di difficoltà e avara di soddisfazioni: “Per me il Milan è una squadra forte. Da fuori per me i loro obiettivi potevano forse essere diversi ma, se è successo quello che è successo, ci saranno dei motivi che solo chi è dentro può sapere. Il loro nuovo allenatore? Affari loro. Non è una cosa che mi riguarda”.

Le possibili scelte di Conceiçao e Nesta

Il tecnico dei rossoneri Conceiçao non rinuncerà al 3-4-2-1 a cui si è affidato in questi ultimi due mesi, ma potrebbe dare spazio a chi ne ha avuto di meno come Sportiello che dovrebbe prendere il posto di Maignan tra i pali della porta rossonera. Saranno invece ancora Tomori, Gabbia e Pavlovic a formare il terzetto di centrali di difesa. Spazio a Musah a destra e al 2005 Bartesaghi sull’out mancino, con Reijnders – che potrebbe essere all’ultima in rossonero (su di lui è forte l’interesse del Manchester City) – e Loftus-Cheek in mezzo al campo e Fofana inizialmente in panchina. Davanti dovrebbero invece essere Pulisic e Joao Felix a supportare dalla trequarti la punta Jovic, il quale torna titolare vista anche la squalifica di Gimenez. 3-5-2, invece, per il Monza di Nesta, che ripropone Pereira, Caldirola e Carboni a protezione del portiere Pizzignacco. Birindelli e Kyriakopoulos si occuperanno invece delle corsie laterali, con Zeroli (arrivato proprio in prestito da Milan), Bianco e Akpa-Akpro a presidiare la mediana. Davanti, infine, confermato il tandem formato da Caprari e Keita. Orari e dove vedere la gara: la partita Milan-Monza, valida per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A di calcio, sarà trasmessa sabato 24 maggio in esclusiva e in streaming su DAZN.

Probabili formazioni:

Milan (3-4-2-1): Sportiello; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Reijnders, Bartesaghi; Pulisic, Joao Felix; Jovic. All. Conceiçao. Monza (3-5-2): Pizzignacco; Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Zeroli, Bianco, Akpa-Akpro, Kyriakopoulos; Caprari, Keita. All. Nesta