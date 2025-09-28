Milan-Napoli 2-1, prima sconfitta per gli azzurri

Milano, 28 settembre 2025 - Per molti, nonostante il calendario ancora alle primissime battute, quello di scena al Meazza è un primo snodo scudetto per entrambe le contendenti. A sorridere in tal senso è il Milan, che passa in vantaggio già al 3' con Saelemakers, servito alla grande da Pulisic, che nella coda del tempo si mette in proprio firmando un 2-0 che sa di sentenza per un Napoli rimodellato da Conte con un turnover moderato ma visibile, specialmente 'grazie' alla partenza horror di Marianucci. Nel secondo tempo arriva però l'episodio buono per cambiare potenzialmente l'inerzia del match: Di Lorenzo viene trattenuto in area da Estupinan, anche espulso da Chiffi dopo on field review. De Bruyne realizza dal dischetto e si regala un sorriso prima della furia dopo la sostituzione incassata da Conte, che via via si gioca tutte le carte possibili per alzare il baricentro del suo Napoli e regalarsi un pari insperato fino a pochi minuti prima. Nulla da fare: gli azzurri ci provano, ma sbattono su Maignan e compagni, incassando il primo ko in campionato.

Le formazioni ufficiali

Allegri sceglie un 3-5-2 aperto da Maignan, protetto da Tomori, Gabbia e Pavlovic, con Saelemaekers ed Estupinan sulle bande e Fofana, Modric e Rabiot in mezzo al campo, mentre davanti tocca a Gimenez e Pulisic. Conte replica con un 4-1-4-1 che tra i pali vede Meret, con Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus e Gutierrez in difesa, Lobotka in cabina di regia e Hojlund come unica punta: ad assisterlo ci sono Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay.

Primo tempo

Il Milan parte forte e al 3' Pulisic galoppa a sinistra, salta agilmente Marianucci, alza la testa e mette in mezzo all'altezza del secondo palo, dove sopraggiunge Saelemaekers, che di destro insacca di prima intenzione. Il debutto dell'ex Empoli è shock, perché alla ripresa del gioco regala subito la palla ai rossoneri, prima poi di commettere fallo su Rabiot. Il Napoli si affida ai lanci lunghi a cercare Hojlund, anticipato prima da Maignan e poi da Gabbia. All'11' invece Politano va via a destra e scodella verso il secondo palo, dove Gutierrez (in estrema difficoltà in fase difensiva) di testa impegna il portiere di casa, che poi si ripete su McTominay sul prosieguo dell'azione. Al 17' Modric si presenta alla bandierina: Pavlovic, con una specie di calcio volante, per poco non è letale all'altezza del secondo palo. Dopo un inizio complicato, il Napoli prende campo ma così facendo presta il fianco alle ripartenze dei rossoneri, che al 27' sfiorano il raddoppio sull'asse Pulisic-Fofana: imbucata geniale del primo per il secondo, che fa tutto bene tranne la conclusione, di poco alta sopra la traversa. Al 31' i ruoli si invertono e cambia pure l'esito della giocata, tutta nel cuore dell'area dopo una bella incursione di Pavlovic a saltare Anguissa: Fofana appoggia di prima per Pulisic, che va a bersaglio. Al 37' un cross di Politano diventa conteso tra McTominay e Tomori, con quest'ultimo che anticipa ma prendendosi un grande rischio. Sul ribaltamento di fronte Saelemaekers semina ancora il panico nella zona di competenza di Gutierrez e di sinistro impegna Meret, che replica con i pugni. Al 41' un lancio dalle retrovie di De Bruyne pesca Di Lorenzo, che sfiora solo la sfera, graziando Maignan. Poco dopo un cross del solito Politano arma il colpo di testa di Anguissa che ha la potenza ma non la precisione. L'arbitro Chiffi ordina 1' di recupero che non cambia il tabellino: all'intervallo è 2-0 per il Milan.

Secondo tempo

All'intervallo non ci sono cambi, ma a mutare è lo spartito del match, con il Napoli a imbastire subito il forcing buono a riaprire la partita. Al 53' la difesa di casa trema quando una palla tagliata di De Bruyne per poco non diventa buona per Hojlund, con Tomori a spazzare alla disperata. L'episodio buono capita al 54', quando prima Maignan è miracoloso sul colpo di testa conteso tra McTominay e Anguissa e poi Estupinan trattiene Di Lorenzo, pronto per la ribattuta nel sacco: Chiffi indica il dischetto e, dopo on field review, espelle anche il numero 2 rossonero. Della battuta del rigore se ne incarica De Bruyne, che non sbaglia: poco prima, Allegri aveva sacrificato Pulisic e inserito Bartesaghi. Di colpo, ovviamente, cambia l'inerzia della partita, ma il sinistro scagliato da Gutierrez al 65' è piuttosto velleitario. Allegri cambia qualcosa, sperando di rialzare il baricentro dei suoi nonostante l'uomo in meno: escono Gimenez e Saelemaekers ed entrano il rientrante Leao e Athekame. Conte invece getta nella mischia Elmas, Lucca e Neres per De Bruyne (che non la prende proprio benissimo), Hojlund e McTominay. Al 75' Anguissa crossa per la testa di Di Lorenzo, che la gira sopra la traversa. Conte rimette subito mano alla panchina, inserendo Lang per Politano, mentre Allegri lancia De Winter per l'infortunato Tomori e Loftus-Cheek per Fofana. Il Milan soffre ma all'84' Leao prova a fare tutto da solo con un contropiede quasi micidiale: nel quasi c'entra Gutierrez, che frena il portoghese al momento giusto prima di rilanciare l'assalto dei suoi, con Elmas che entra in area ma perde l'attimo per calciare e sbatte sul muro rossonero. All'88' Lang converge e apre il destro: Maignan para in posa plastica, facendo anche un regalo ai fotografi. I minuti di recupero sono 7, aperti da un sinistro di Neres che, complice una deviazione di Modric, si impenna in corner, scheggiando anche il palo. L'ultima mossa di Conte è Gilmour per Lobotka e proprio il neo entrato si unisce all'assalto dei suoi, non riuscendo a superare il muro rossonero. Muro che regge anche al 97', quando Neres cerca il secondo palo ma trova i guantoni di Maignan, mentre l'ultimo assalto è firmato Gutierrez-Di Lorenzo: lo spagnolo crossa da calcio d'angolo, il capitano incorna ma senza inquadrare lo specchio della porta. Finisce così: vince il Milan, nonostante oltre mezz'ora con un uomo in meno, mentre per il Napoli il primo stop è pesante ma con le fatiche di Champions League e il successivo turnover come attenuanti.