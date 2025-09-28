Milan-Napoli 2-1, Allegri: "Era un test importante. I ragazzi sono stati molto bravi"

Milano, 28 settembre 2025 – Esame di maturità superato dal Milan che piega 2-1 il Napoli dopo essere rimasto in dieci dal 55’ e aggancia a quota 12 punti proprio i campioni d’Italia e la Roma con la quinta vittoria di fila tra campionato e Coppa Italia. Un successo in cui c’è tutto il marchio di fabbrica di Allegri, che ha saputo trasferire cuore e grinta ai rossoneri, capaci di partire fortissimo con il gol di Saelemakers al 3’ e di raddoppiare alla mezz’ora con uno stratosferico Pulisic (autore anche dell’assist per il belga), dopo aver resistito alla reazione degli azzurri, che hanno rialzato la testa rendendosi pericolosi in un paio di occasioni. Ben diverso il copione della ripresa, perché dal 55’ gli uomini di Allegri sono rimasti in dieci per l’espulsione – decisa dopo un controllo al VAR – di Estupinan che ha trattenuto ingenuamente Di Lorenzo causando anche il rigore poi trasformato da De Bruyne. In inferiorità numerica è partito l’assedio forsennato del Napoli che ha più volte sfiorato il pari soprattutto con Neres che dalla distanza ha prima scheggiato il palo e poi impegnato Maignan. La fortezza difensiva rossonera ha però retto l’urto fino al triplice fischio che gha fatto esplodere l’urlo di San Siro e della Curva Sud, tornata a tifare con stendardi e cori. Ha insomma di che essere soddisfatto il tecnico rossonero Massimiliano Allegri, intervenuto a fine gara ai microfoni di DAZN: “Sono contento perché era un test importante per noi. Era molto difficile affrontare il Napoli, una squadra che ha grandi qualità. Abbiamo fatto un grande primo tempo e poi nella ripresa l’espulsione di Estupinan e il rigore ci hanno messo alla prova in fase difensiva. Questa è la dimostrazione del fatto che, quando si difende in un certo modo, difficilmente si concedono gol e occasioni chiare. I ragazzi sono stati molto bravi. Adesso dobbiamo goderci questa vittoria ma da domani bisogna già pensare alla gara prima della sosta contro la Juventus. Domenica sarà una partita meravigliosa e io ne ho giocate un po’ da questa parte e un po’ dall’altra. Sarà divertente”. Modric diventato allegriano? “È un giocatore intelligente. In Italia davanti alla difesa garantisce qualità e gestione. Troppo intelligente anche nelle chiusure. Di solito chi gioca davanti alla difesa recupera più palloni di intercetto, che aprono di più ai contropiedi rispetto a quelle conquistate nei contrasti”. Sul reinserimento di Leao: “Davanti ci sono lui Gimenez, Nkunku, Puliisc e Loftus-Cheek che balla tra centrocampo e attacco. Sono in cinque per due o tre posti. Leao è stato fermo 45 giorni e non aveva molto minutaggio nelle gambe. Ha giocato forse di più dei minuti che aveva. Mi dispiace anche per Nkunku che non è potuto entrare”. Cerca di vedere il bicchiere comunque mezzo pieno anche l’allenatore del Napoli Antonio Conte: “Dispiace aver concesso al Milan un gol subito. In entrambe le reti a livello di squadra potevamo fare sicuramente meglio. Di solito, quando si prende gol ci sono sempre delle situazioni da migliorare. Non era semplice partire qui a San Siro con una rete subita dopo 4’. Nel primo tempo la partita l’abbiamo fatta. A me la squadra è comunque piaciuta. Abbiamo pressato il Milan alto, creando situazioni da gol. Ci sta ma c’è da lavorare perché ultimamente abbiamo concesso qualche gol di troppo agli avversari. La fase difensiva è sempre stata il nostro punto di forza e dovremo continuare a lavorare e migliorare. Il fatto di aver giocato con questa personalità e autorità a San Siro contro il Milan, che è una squadra tosta, che quando si chiude diventa difficile da affrontare, ci deve lasciare buone sensazioni a livello di squadra. Al tempo stesso sappiamo che bisogna continuare a lavorare e fare progressi”.