Milan-Napoli 2-1, San Siro e il Diavolo ruggiscono: primo posto per i rossoneri

Milano, 28 settembre 2025 – Le cinque giornate di Massimiliano Allegri fanno rima con primo posto. Battuto il Napoli campione d’Italia che fin qui aveva solo vinto in campionato (e che in Serie A non perdeva dal lontano febbraio, a Como). Saelemaekers, poi Pulisic: 2-0 da urlo per la Sud che è tornata a cantare. Poi il rigore con espulsione di Estupinan: 2-1 firmato dal dischetto dal fischiatissimo Politano. Ma il Milan targato Max è lontanissimo parente da quello dei portoghesi, Fonseca prima e Conceicao poi. Colpo di straccio forte e chiaro, l’ennesimo sulla scorsa stagione da povero Diavolo, finita senza nemmeno centrare l’Europa minore. Ora, un primato insieme proprio a Conte e alla Roma di Gasperini da difendere già domenica prossima, a Torino, contro la Juventus. Quando si dice il destino. A San Siro, però, il destino c’entra poco. Questione di volontà, ferrea. Questione del quotidiano martellare sugli stessi tasti. Questione, anche, di qualità. Basti pensare alla prima fiammata piazzata da Pulisic, sotto gli occhi di una tribuna dal profumo di storia (Cannavaro, Gattuso, Capello e… Galliani: sempre più vicino al ritorno?). Capitan America era addirittura in dubbio, alla vigilia. Macchè: fiammata e assist per Saelemaekers: 1-0. Boato della Sud che aveva annunciato il ritorno dei cori (gli striscioni e le bandiere, invece, si rivedranno in Milan-Fiorentina). E altri boati soprattutto per Modric, semplicemente incantevole nonostante le 40 primavere: anticipi, contrasti, letture, giocate, idee. Se il Napoli si fa sotto e morde, il Milan non porge l’altra guancia. Anzi, raddoppia: scorribanda di Pavlovic, sponda di Fofana, colpo da Pulisic. Sesto gol stagionale per lo statunitense. Troppo, forse, per Conte che si sgola. Allegri fa altrettanto, ma è il Napoli a dover per forza assaltare, ora. Hojlund è ingabbiato da Gabbia, McTominay e Anguissa mordono, mentre De Bruyne non è in serata. Serve un episodio, per riaprire il tutto: arriva quando Maignan smanaccia l’incornata in coppia McTominay-Anguissa ed Estupinan affossa Di Lorenzo in area piccola. Rosso per l’ecuadoriano, De Bruyne accorcia. Il Napoli chiuderà con 19 conclusioni totali, 7 in porta. Il Milan chiuderà definitivamente la serranda: non si passa più. Ora, la Juventus. Da primi in classifica.