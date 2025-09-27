Milan-Napoli, Allegri: “Vediamo se siamo maturi, Conte favorito per lo scudetto”. Le probabili formazioni e dove vedere la partita

Milano, 27 settembre 2025 – “Affrontiamo la squadra che ha vinto lo scudetto: sono ancora favoriti, hanno fatto un mercato importante, Conte è bravissimo nell'organizzare e motivare. Noi dobbiamo sovvertire i numeri: nelle ultime 26 partite hanno vinto 18 volte e pareggiato 8. Hanno qualità e concedono poco, sarà un test importante”. Sono le prime parole di Massimiliano Allegri, in vista del big match di domani, domenica 28 settembre, alle 20.45 a San Siro contro il Napoli. Leao tornerà in panchina: “Ha fatto due mezzi allenamenti, ha fatto lavoro differenziato per un mese e mezzo, non so quanti minuti abbia nelle gambe. Deve ritrovare la condizione ottimale, Nkunku la sta trovando, Pulisic sta crescendo, Gimenez si è sbloccato e speriamo continui. Stiamo bene fisicamente e mentalmente. E sono contento che domani i tifosi riempiranno lo stadio: è molto importante (previsto sold out)”. Sfida nella sfida con Conte: “Non ci siamo sentiti di recente, le sue squadre sono sempre molto organizzate a livello offensivo e dietro concedono poco. Penso ai suoi anni alla Juventus, ma anche all'Inter. Anche col Napoli l'anno scorso ha subito veramente poco. Non lo scopro io Conte, parlano i numeri a suo favore. Ho grande rispetto, è un grande professionista. Poi ognuno ha il suo carattere, magari siamo tanto lontani quanto simili”. In molti accostano il Milan di quest'anno al Napoli dell'anno scorso che, senza coppe, vinse lo scudetto: “Io preferisco giocare ogni tre giorni. Un club come il nostro deve essere in Champions. Lavoriamo per questo: è il primo obiettivo. Ma serve equilibrio: io evoluto dopo un anno sabbatico? Vediamo se perdo cosa dite... La percezione dipende sempre dai risultati”. Il centrocampo sta funzionando egregiamente: “L'arrivo di Rabiot, che è un giocatore internazionale, ha alzato la competizione. In mezzo ho sei giocatori, tutti molto bravi con caratteristiche differenti. A parte Modric: nel calcio, oggi, come lui non se ne contano nemmeno sul palmo di una mano. Umiltà, professionalità, ha vinto un'infinità di trofei e la tecnica la vedono tutti”. I bookmakers danno il Milan favorito: “Non so cosa pensano gli altri, so quello che vedo. Siamo solo alla quinta giornata, ci sono 102 punti, ce n'è ancora... Un passo alla volta. Ribadisco un concetto: al Milan vincere deve essere la normalità, perdere deve diventare l'eccezione. Il Napoli l'anno scorso ha perso molto raramente e nella storia del Milan ci sono pochi successi in questo mese contro di loro. Dobbiamo sovvertire i numeri”. La squadra è reduce, tra campionato e Coppa Italia, da quattro vittorie di fila senza subire reti: “È passato quasi un mese dal ko con la Cremonese, non abbiamo risolto niente. Non siamo in Champions, non abbiamo vinto lo scudetto. Domani non si decide nulla. Agli obiettivi ci si arriva passo dopo passo. Non è che domani ci danno 70 punti e siamo automaticamente in Champions...”.

Probabili formazioni

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Gimenez, Pulisic. All. Allegri. Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte. Arbitro: Chiffi di Padova. Ora e tv: 20.45, Dazn