Milan-Napoli, Conte in emergenza difensiva: "Non avremo né Rrahmani né Buongiorno"

Napoli, 27 settembre 2025 - Per molti il Milan di oggi, senza impegni europei infrasettimanali, potrebbe essere il Napoli di ieri, quello che un anno fa si è cucito lo scudetto sul petto partendo proprio da una situazione simile: qualsiasi risultato sancirà un verdetto solo parziale, ma di certo questo è uno dei tanti argomenti messi in palio nella partita in programma domenica 28 settembre alle 20.45 al Meazza, presentata nel pomeriggio da Antonio Conte.

Emergenza in difesa

La chiacchierata del tecnico azzurro davanti a microfoni e taccuini parte dal pesantissimo bollettino sull'emergenza difensiva: a San Siro, infatti, saranno fuori sia Amir Rrahmani che Alessandro Buongiorno. "Non è stata una settimana fortunata: loro due non sono presenti, abbiamo avuto anche qualche altro problema, ma come sapete i problemi in un anno arrivano, spesso arrivano pure insieme, ma dobbiamo essere bravi a trovare la soluzione ed a cercare di fare il meglio". Non esattamente il miglior viatico per affacciarsi a quello che, sponda rossonera, Massimiliano Allegri ha battezzato come il primo vero big match. "Quando giochi con squadre come Milan, Inter o Juventus si tratta sempre di big match. Parliamo di squadre con storia, tradizione, palmares di tutto rispetto e ogni anno partecipano per puntare al massimo. Abbiamo sempre rispetto di tutti, da loro alle neopromosse: saranno sempre gare difficili, ma anche una bella vetrina per i ragazzi in cui ce la giocheremo". Proprio in questi giorni è uscito il film 'Ag4in' che celebra lo scudetto vinto l'anno scorso dal Napoli: in questi casi l'asticella oscilla tra nostalgia per ciò che è stato e fame per ciò che potrà essere, come un po' sottolineato dallo stesso Conte, che si rammarica anche per le restrizioni per la trasferta di Milano. "Noi abbiamo sempre una carica emotiva molto alta, forte. Chi gioca nel Napoli e chi vive Napoli sa che c'è un trasferimento continuo, una responsabilità. Dispiace, non sapevo di quest'altro divieto di trasferta. Avere i tifosi al seguito è sempre importante per noi". Dal Napoli alla Nazionale di pallavolo maschile, che domani si giocherà il titolo iridato in finale contro la Bulgaria e da un tecnico salentino, quello azzurro, a un altro, Ferdinando De Giorgi, per un legame finora ignoto ai più. "Sì, siamo molto amici con Fefè: incrociamo le dita e non diciamo niente. Come pallavolo stiamo facendo grandi cose, con le donne ad aver già vinto il titolo, ci auguriamo lo stesso destino col maschile e sarebbe fantastico: sarei contento anche per De Giorgi. Per noi invece - continua Conte - ogni anno è diverso: l'anno scorso siamo stati bravi a non perdere gli scontri diretti, a tenere sempre botta, alla fine si tratta di prendere punti ma quando fai queste partite contro club importanti in stadi come San Siro è inevitabile che sia importante".

Il parallelismo tra Milan e Napoli

Qui torna in ballo il parallelismo tra il Milan di oggi e il Napoli di ieri, alimentato anche dal ko nella prima giornata dei rossoneri contro la Cremonese che rievoca quello degli azzurri all'alba della scorsa stagione a Verona: per Conte la questione è ovviamente molto più complessa. "Non si tratta di essere favoriti o meno, ognuno dice la sua. Io trovavo folle chi ci dava favorito visto che eravamo arrivati decimi, fuori dalle coppe, con problematiche serie: per lo stesso motivo, non do del favorito a nessuno. So solo che Milan, Inter e Juventus per storia, tradizione, ingaggi e valore patrimoniale, hanno sempre scritto pagine importanti nel calcio. Sono squadre forti, poi favorito o meno sono giochini che lascio ai media: pensiamo a concentrarci". Il 'giochino' sarà pure appannaggio dei media, ma ad averlo rinfocolato, nel dopopartita della sudatissima vittoria sul Pisa, è stato proprio Conte, che aveva ridimensionato il mercato, e di conseguenza le ambizioni e la forza, del suo Napoli, che domani proverà a mettere tutti d'accordo sul campo battendo anche il Milan e rimanendo così ancora l'unica squadra ancora a punteggio pieno. "Noi dobbiamo cercare, al di là della gara che vuole fare il Milan, di fare quella preparata da noi. Per il resto dovete aspettare domani". Vietato, sempre per il Conte pensiero, parlare già di scontro diretto alla quinta giornata di campionato. "Concentriamoci sulla partita: c'è una stagione da giocare per tutti e solo il tempo dirà chi è favorito o meno per lo scudetto e gli altri obiettivi. Noi vogliamo fare il nostro, come il Milan e ogni squadra vorrà fare del suo meglio ma ne vince una: le altre si contenderanno la Champions League e le altre posizioni per l'Europa. Vedo comunque grande equilibrio e quindi bisognerà aspettare almeno un girone per capire la situazione". Discorso saggio che però, ragionando proprio step by step, cozza con il verdetto, parziale ma comunque indicativo, che sancirà il match di San Siro per entrambe le contendenti: Conte, naturalmente, ragiona pensando soltanto alla prospettiva del suo Napoli. "Abbiamo cambiato tanti giocatori, tanti inserimenti, ci vuole un po' di pazienza con tutti i nuovi, ma lo sappiamo e siamo pronti ad affrontare la situazione. L'esperienza i giocatori la faranno giocando anche questa tipologia di partite". Dici esperienza e, pensando a Kevin De Bruyne, verrebbe da dire che di questo ingredienti ce n'è in abbondanza, così come una duttilità in campo più unica che rara: eppure, dopo un ottimo inizio, il belga pare aver leggermente calato il proprio rendimento, ma per Conte, che chiude così la sua conferenza stampa, non ci sono problemi in vista. "Kevin ha cambiato campionato dopo tanti anni col Manchester City. Sono cambiate tante cose per lui: città, ambiente, clima, tutto. Parliamo di un ragazzo serio, professionista, ma sta facendo buone prestazioni, ci dà una mano, ma come per tutti cerchiamo sempre di lavorare e migliorare".

