Milan, nuovo casting per il top. Nkunku-Gimenez chance d’assalto

"A costruire ci vuole tempo, per distruggere ci si impiega molto poco". Se vogliamo, Milan-Lecce di questa sera si può anche interpretare così. Esattamente come il momento della squadra rossonera. Le parole di Max Allegri sintetizzano il tutto, anche per chi vuole scalare gerarchie, e costruirsi un posto in una squadra in evoluzione, complici le assenze di Leao o Jashari. "La Coppa Italia è un obiettivo. Arrivare a Roma a maggio è sempre bello perché sono serate meravigliose, non dobbiamo pensare al campionato ma al Lecce, ed evitarci la trappola dei rigori". Max Allegri lancia la sfida con i salentini, con tre uomini in cerca di un posto a sole: Nkunku, Loftus-Cheek e Ricci. Il francese viene citato dal tecnico ("Sta meglio, potrebbe partire dall’inizio"), e non potrebbe essere altrimenti. Leao è ancora ai box, e si spera di averlo contro il Napoli, Pulisic ha confermato di essere inamovibile, Gimenez invece passa da un flop all’altro. Nkunku ha approcciato meglio con il Bologna che con l’Udinese, conquistandosi un rigore netto per tutti tranne che per il Var. Velocità, fisicità, tecnica, conoscenza del calcio top: con il Lecce può essere la partita della prima rete ufficiale in rossonero, e anche la chance per mettersi dietro solo ai due "senatori" dell’attacco. Non che Gimenez possa essere troppo riposto, anzi. Con l’Udinese il messicano ha aggiornato l’albo delle palle gol gettate al vento, il sorriso dei tempi olandesi è un vecchio ricordo, il suo destino balla tra le narrazioni classiche: la marcatura che sblocca, esempio Crespo, o la dieta che diventa malattia certificata, ricordando il lampo Morata. Allegri lancia un messaggio importante, non il primo, ad un giocatore di cui certo in estate non aveva fiducia: "Ha fatto buone cose, potrebbe fare gol con il Lecce". Lui, insomma, ci sarà, o titolare o dalla panchina. Così come Loftus-Cheek, a cui la fiducia dell’allenatore, invece, non è mai mancata. La missione era chiara, segnare 15 gol in coppia con Fofana, ma è stato il parigino a prendersi maggiormente il proscenio al fianco degli intoccabili Modric e Rabiot. Fofana più di copertura ed equilibratore, ma anche capace di sbloccare le partite. L’inglese dovrà prendere spunto per non restare indietro, come un altro osservato speciale, Ricci. La scalata per il classe 2001 è stata annunciata sin da inizio stagione, con il Bologna il ragazzo ha impressionato per approccio. Max Allegri non lascia indietro nessuno, tocca a loro dare un segnale.

Le probabili formazioni.MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Athekame, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupinan; Nkunku, Gimenez. All. Allegri.LECCE (4-3-3): Falcone; Vega, Tiago Gabriel, Gaspar, Ndaba; Kaba, Berisha, Kovac; Banda, Camarda, N’Dri. All. Di Francesco.Arbitro: Tremolada di Monza.Tv: Italia 1 ore 21.