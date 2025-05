Milan, nuovo ds: Tare vicinissimo, previsto un altro incontro

Milano, 20 maggio 2025 – Igli Tare torna in pole position per il ruolo di direttore sportivo del nuovo Milan. L'accordo sarebbe in fase di definizione ed è previsto a breve un nuovo incontro tra l'ex Lazio e la società di via Aldo Rossi. “Il Milan è un obiettivo per tutti. Lavorare per i rossoneri sarebbe un onore” aveva dichiarato di recente l'albanese. Tare era stato tra i primi nomi sondati, mesi fa, da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic a Londra, insieme ad Andrea Berta (che ha poi scelto l'Arsenal) e a Fabio Paratici (arrivato molto vicino al Diavolo, ora a un passo dal Tottenham). Anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani, a metà aprile, era andato a Roma per incontrare l'ex calciatore di Brescia, Bologna e Lazio. L'ultimo avvistamento all'Olimpico, dove Tare è di casa, per la finale di Coppa Italia contro il Bologna. Ora, un appuntamento in vista che ha tutta l'aria di poter essere quello decisivo, dopo giorni complicati: le voci su un ritorno di fiamma per Paratici, l'accostamento anche a Giuntoli della Juventus, la pista D'Amico (blindato però pubblicamente dall'Atalanta) e l'ultimo profilo emerso, Congerton dell'Al-Ahli (ex Dea e Leicester). L'ultima svolta porta (ancora) a Igli Tare. A lui il compito di ricostruire una squadra che non parteciperà alla coppe europee e che è attualmente al nono posto, con l'ultima giornata da giocare sabato sera alle 20.45 a San Siro contro il Monza già retrocesso. A lui il compito di sostituire Sergio Conceiçao, legato a una clausola rescissoria in favore del Milan che verrà esercitata.