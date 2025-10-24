Il Milan non concretizza e fa infuriare Allegri. Il Pisa rischia anche il colpo grosso

Milano, 24 ottobre 2025 – Al tifoso rossonero piacerà poco essere paragonato allo storico cugino, ma il Milan che manca l’allungo in classifica con il Pisa ricorda scene già viste a San Siro un anno fa. L’approccio azzeccato, lo sviluppo che pare lasciar intravedere una rapida risoluzione, la mancanza di lucidità nelle scelte che presto ridona ossigeno agli avversari. A Simone Inzaghi costò uno Scudetto, a Max Allegri per ora un forte mal di testa, ancora con una neopromossa, quello che aveva esorcizzato alla vigilia.

La colpa del Milan si chiama leggerezza, il non aver letto la limitata tenuta delle sue stesse energie, non dimenticando assenze che escludono alternative nel cuore del centrocampo. Costruisce poco il Milan in un primo tempo controllato, contro un Pisa che non pressa, che attende anche oltre il lecito. Purtroppo, davanti, la totale assenza di intesa tra Rafael Leao e Santiago Gimenez pesa. “Rafa” parte con un’altra fiondata vincente dalla distanza, e come spesso capita quella gemma ne accresce il gusto dell’ego, sino alla bulimia. Un paio di giocate in punta di piedi, una sequenza di ripartenze fermate con pigrizia, tanto da aizzare la reazione di Luka Modric.

Un risveglio tardivo che, comunque, vale una conclusione sulla traversa e una ghiotta verticalizzazione per Nkunku. Insomma, il materiale e le circostanze per un raddoppio nel primo tempo c'erano, la mancata concretizzazione di un possesso palla a lungo oltre il 60% si paga da subito, ad inizio ripresa, quando l'ingresso di Juan Cuadrado cambia il Pisa. In occasione del rigore un Koni De Winter tutt'altro che perfetto tiene il braccio troppo largo, sul raddoppio è invece Strahinja Pavlovic a scoprirsi nudo sull'inserimento di Nzola, con il neoentrato Athekame a tenere in gioco l'attaccante avversario.

Fortuna vuole che il numero 24 poco dopo, quasi casualmente, trovi la parabola che inganna un Adrian Semper tutt'altro che attento sulle conclusioni da fuori. L'assalto finale non sortisce effetti, un Saelemaekers ben oltre la riserva si ritrova sull'esterno la palla della vittoria, Max Allegri deve confrontarsi con il paradosso della sua stessa filosofia: due reti subite a San Siro, due punti persi con l'ex fanalino di coda. Sono cose che si possono pagare molto a caro prezzo. Anche a fine ottobre. Il successo con la Fiorentina non è consolidato.