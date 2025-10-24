Milan-Pisa, probabili formazioni e dove vederla: Allegri punta su Leao-Gimenez

Milano, 24 ottobre 2025 – Reduce dal successo contro la Fiorentina valso il primato in solitaria, il Milan è pronto a rituffarsi nel campionato per affrontare, questa sera alle 20.45 (il match sarà trasmesso in streaming e in diretta su Sky Sport e DAZN), il neopromosso Pisa, ancora alla ricerca del primo successo in A. L’’obiettivo è mettere in cascina altri tre punti e portarsi almeno momentaneamente a +4 sulle inseguitrici ma, nonostante la classifica, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha cercato di far tenere i piedi per terra all’ambiente rossonero: “Mi aspettavo il primato? Io so semplicemente quanto lavoriamo quotidianamente. La squadra che ho ereditato ha giocatori importanti. Siamo però soltanto all’inizio e bisognerà affrontare con rispetto ogni partita, a cominciare da quella contro il Pisa”. La parola scudetto, almeno per ora, non la vuole nemmeno sentir pronunciare. Solo testa bassa e lavorare: “Io ho sempre vinto lo scudetto con questi numeri all’inizio della stagione? Lasciamo perdere. Le squadre cambiano di anno in anno. La cosa importante è sempre finire bene, lavorando in silenzio e tenendo il profilo sempre basso. Bisogna vincere le partite”.

Per poter parlare di tricolore servirà una difesa insuperabile: “Bisognerà prendere al massimo 20-25 gol. I tifosi hanno il diritto di sognare e noi il dovere di lavorare”. All’appello mancheranno ancora Pulisic, Rabiot, Estupinan e Jashari, ma ci sarà il rientro di Nkunku in attacco: Per Loftus-Cheek fondamentale la rifinitura: “Nukunku sarà della partita mentre per Loftus-Cheek si deciderà all’ultimo”. Dall’altra parte ci sarà il Pisa di Alberto Gilardino, ex di serata, che è ancora a secco di successi ma sogna di sbloccarsi proprio a San Siro: “Dovremo scendere in campo con felicità sportiva e orgoglio, essendo ben consapevoli che giocheremo contro la prima della classe, a San Siro e da neopromossi”. Sul Milan: “Siamo ben consci della forza del Milan e delle insidie che si nascondono dietro a questa partita. Serviranno umiltà e grande sacrificio da parte di tutti”. Sui ricordi in rossonero: “È stata una parte importante della mia vita. Ho giocato tre anni al Milan con Ancelotti, abbiamo vinto tutto e porto con me ricordi bellissimi”.

Le possibili scelte di Allegri e Gilardino

Allegri punterà ancora sul 3-5-2 con una novità nel pacchetto arretrato davanti a Maignan: ci sarà infatti De Winter a formare il terzetto al fianco di gabbia e Pavlovic. Saelemaekers e Bertesaghi, come contro la Fiorentina, agiranno rispettivamente sulla fascia di destra e di sinistra, con Ricci, Modric e Fofana a completare la mediana. Davanti, infine, la coppia d’attacco sarà formata da Leao – schierato da seconda punta – e Gimenez. Stesso modulo per il Pisa di Gilardino: Canestrelli, Albiol e Caracciolo formeranno la difesa a tre a protezione di Semper. Touré, di rientro dopo la squalifica, agirà sull’auto mancino, con Angori che si occuperà di quello di destra. In mezzo al campo Vural, Aebischer e Marin, mentre davanti ci sarà Nzola a far coppia con Tramoni, che dovrebbe così tornare titolare.

Orari e dove vedere la gara

La gara Milan-Pisa, valida come primo anticipo dell’ottavo turno del campionato di Serie A di calcio, sarà trasmessa venerdì 24 ottobre alle ore 20.45 in diretta su DAZN, DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 e in streaming su DAZN e Sky Go

Probabili formazioni

Milan (3-5-2): Maignan, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi, Giménez, Leão. All. Allegri

Pisa (3-5-2): Semper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo; Touré, Vural, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni Nzola. All. Gilardino