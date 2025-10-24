Milan-Pisa 2-2, Athekame salva i rossoneri. Sfuma il tentativo di fuga

Milano, 24 ottobre 2025 – Lo scontro tra Milan e Pisa è un testa-coda che per la capolista si mette subito bene grazie a Leao, letteralmente on fire nelle ultime uscite. I rossoneri hanno il grande demerito di non assestare il colpo del ko a una squadra affamata di punti e ancora a caccia della prima vittoria dal ritorno in Serie A. Gli ospiti sognano di spezzare il tabù quando prima Cuadrado da calcio di rigore (punito il fallo di mano di De Winter) e poi Nzola ribaltano il risultato, con nel mezzo una clamorosa traversa del solito Leao: sponda Milan, ci pensa il neo entrato Athekame a riequilibrare il punteggio in pieno recupero, al termine del quale Saelemaekers dribbla tutta la difesa pisana ma poi manda fuori la sfera. Il Milan non riesce così a blindare la propria leadership, esponendosi in questo turno al sorpasso di Inter, Napoli e Roma: non esattamente la prospettiva più rosea di una squadra che invece sperava di approfittare delle altrui fatiche europee per allungare ulteriormente.

Le formazioni ufficiali

Allegri sceglie un 3-5-2 aperto da Maignan, protetto da De Winter, Gabbia e Pavlovic, con Saelemaekers e Bartesaghi come quinti e Fofana, Modric e Ricci in mezzo al campo: davanti invece tocca alla coppia Gimenez-Leao. Gilardino si schiera a specchio e si affida tra i pali a Semper, con Caracciolo, Albiol e Canestrelli in difesa e Touré e Bonfanti sulle bande: all'altezza della mediana ci sono Akinsanmiro, Aebischer e Tramoni, mentre in attacco giocano Nzola e Meister.

Primo tempo

C'è subito molto lavoro per Albiol, incollato fisso a Gimenez, cercato prima da De Winter e poi da Leao: proprio quest'ultimo al 7', servito da Ricci, sblocca la contesa con un destro che inganna Semper, forse beffato anche dalla posizione di Pavlovic, sanata anche dal successivo controllo della sala Var. Proprio Ricci poco dopo da assistman prova a trasformarsi in bomber, ma il suo destro sfila sul sfondo senza creare problemi a Semper. All'11' è ben più pericolosa l'azione imbastita dal tandem Saelemaekers-Bartesaghi, ma il successivo cross è irraggiungibile per qualsiasi altro rossonero. Il Pisa prova a farsi vedere con diversi cross e controcross che però la difesa di casa riesce sempre a sventare in particolare con un ottimo Gabbia: al 18' Touré, contrato da Bartesaghi, guadagna un corner battuto da Aebischer e poi buono per il tiro da fuori di controbalzo di Bonfanti che sorvola la traversa. Sul ribaltamento di fronte Saelemaekers va da Leao, che calcia a botta sicura ma spedisce la sfera sul fondo. Al 23' Modric batte un corner che arriva sulla testa di Pavlovic, ma anche in questo caso la mira è imprecisa. Al 24' il croato si incarica della battuta di un calcio di punizione: è uno schema, con Ricci che fa il velo per Bartesaghi, il cui tiro termina tra le braccia di Semper. Sul ribaltamento di fronte ci prova Akinsanmiro, ma la palla termina in curva: dall'altro lato lo imita poi De Winter. I ritmi calano su entrambi i lati, ma al 38', su cross di Bartesaghi, Bonfanti rischia l'autogol, mentre poco dopo Gimenez serve Fofana, che prova a piazzarla ma senza riuscire a spaventare Semper. Al 42' prova invece a fare tutto da solo Modric, ma la falcata finale lo tradisce e la conclusione non inquadra il bersaglio. Al 43' Bonfanti si riscatta anticipando Leao sul cross di Pavlovic, precedentemente mancato da Gimenez prima che l'1' di recupero concesso si esaurisca senza che il risultato cambi: all'intervallo è 1-0 per il Milan.

Secondo tempo

Il Pisa rientra in campo con due novità: sul rettangolo verde ci sono Calabresi e Cuadrado, mentre sono spariti Albiol e Bonfanti. In campo c'è ancora Tramoni, che al 47' spara dalla distanza una botta che sorvola di poco la traversa: Maignan trema ancora di più poco dopo, quando un cross teso di Touré arriva a Meister, anticipato in qualche modo dalla difesa di casa. Il Milan replica con Bartesaghi, che al 50' fa tutto bene, compreso il traversone per Gimenez, che non riesce a inquadrare il bersaglio. Al 54' Caracciolo carica il tiro da fuori e, complice una deviazione di Modric, porta a casa almeno un calcio d'angolo che però non genererà pericoli. Al 57' Cuadrado salta proprio Modric e va al tiro, trovando la deviazione di braccio di De Winter: l'arbitro Zufferli indica il dischetto, dal quale proprio l'ex Atalanta è implacabile nello spiazzare Maignan e pareggiare un incontro che il Milan sembrava avere in mano. La reazione dei rossoneri è affidata a Saelemaekers, che si accentra e calcia senza inquadrare la porta. Al 64' è la traversa a respingere la botta scagliata dal cuore dell'area da Leao, imbeccato da un gran tacco di Fofana, con la palla che passa anche tra le gambe di Caracciolo: decisiva anche la leggerissima deviazione di Semper. Al 70' dagli sviluppi di un corner Gabbia schiaccia la palla, poi smanacciata da Semper: poi Saelemaekers tira da fuori e il portiere ospite si ripete con un altro grande intervento e dall'altro calcio d'angolo svetta ancora Gabbia, ma stavolta senza precisione. Gilardino cambia ancora e inserisce Moreo e Vurel in luogo di Meister e Tramoni. Anche Allegri mette mano alla panchina: le prime mosse sono Athekame e Nkunku per Bartesaghi e Gimenez, poco prima di uscire anticipato dall'ottima uscita di Semper sull'imbeccata di Leao. Quest'ultimo poi apparecchia per l'inserimento di Nkunku, bruciato da un grande intervento in scivolata di Canestrelli. Il Milan attacca, ma il gol lo trova ancora il Pisa, che all'86' completa la rimonta con Nzola, che riceve il lancio di Akinsanmiro, controlla la sfera alla perfezione e impallina Maignan. San Siro è gelato, così come i rossoneri, che al 90' sfiorano il pareggio con il solito Leao, che si gira in area su torre di Pavlovic: la conclusione è troppo debole per spaventare Semper. I minuti di recupero sono 6, al terzo dei quali Modric, dagli sviluppi di un corner, serve Athekame, che con un destro da fuori firma il 2-2. Il Meazza si rianima e spinge i suoi verso la vittoria: il protagonista diventa Modric, che tra calci di punizione corner mette in area tanti palloni, ma quello migliore lo ha al 98' Saelemaekers, che fa uno slalom speciale in area di rigore ma poi apre troppo la conclusione. E' di fatto l'ultima occasione del Milan per portare a casa il successo, che invece sfugge. E domani una tra Napoli e Inter potrebbe approfittarne.