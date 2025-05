Milan Primavera sfida il Sassuolo nei playoff Scudetto per un posto in semifinale

C’è un Milan che è ancora in corsa per vincere un titolo. Un obiettivo complicato da raggiungere, ma quantomeno reale e a giocarselo sono i ragazzi della Primavera rossonera. Oggi, ore 18, sul campo neutro di Bagno a Ripoli in Toscana, gli uomini di Federico Guidi sfidano il Sassuolo in gara secca nel primo match dei playoff Scudetto. Per accedere alle semifinali, dove nel caso sarà derby di Milano contro l’Inter già qualificata, il giovane Milan ha una sola strada: battere i neroverdi. Gli avversari, infatti, essendo arrivati davanti al Diavolo nella Regular Season, hanno a disposizione due risultati su tre per arrivare alle Final Four.

Nove i punti di distacco finali tra le due squadre in campionato, mentre i precedenti stagionali recitano una vittoria a testa: 4-2 per il Milan all’andata, 1-0 per il Sassuolo al ritorno. Servirà dunque una partita perfetta, ma l’ambiente rossonero è carico dopo aver strappato in extremis la qualificazione agli spareggi. "Ad inizio stagione, in un campionato Under 20 che abbiamo affrontato con la squadra più giovane, arrivare ai playoff era un risultato davvero insperato. Esserci riusciti vuol dire che abbiamo fatto un grande lavoro e testimonia la grande crescita dei ragazzi", ha spiegato con orgoglio il tecnico Guidi. Al.St.