Milan, anche Pulisic si infortuna: sostituito dopo mezz'ora in nazionale

Milano, 15 ottobre 2025 – L'allarme infortuni in casa Milan suona sempre più forte. L'ultima brutta notizia recapitata sulla scrivania di Massimiliano Allegri durante questa pausa per le nazionali arriva dagli Stati Uniti. Il protagonista è uno dei calciatori imprescindibili per il tecnico rossonero in questo avvio di stagione, ovvero Christian Pulisic. L'attaccante era sceso in campo regolarmente con la sua nazionale nella sfida contro l'Australia, ma ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo circa mezz'ora a causa di un fastidio muscolare. Su questo stop è stato interrogato il commissario tecnico degli USA, Mauricio Pochettino, che dopo la partita ha confermato la natura muscolare del problema insorto al bicipite femorale di Pulisic, il quale volerà già oggi verso l'Italia.

Milan, l'infermeria si riempie

La lista degli infortunati in quel di Milanello si arricchisce, così, di un nome in più, dal grande peso specifico. L'infortunio di Pulisic verrà valutato nelle prossime ore per stabilire i tempi di recupero, mentre Massimiliano Allegri fa la conta per capire su chi potrà fare affidamento nella prossima giornata di Serie A. Questo week-end il campionato riprenderà e la rosa rossonera appare numericamente provata. Saelemaekers è finito ko con il suo Belgio e sarà costretto a rimanere ai box per almeno due settimane, mentre Leao è stato rispedito a casa dal Portogallo perché considerato in condizioni precarie e non adatte per giocare. Le certezze dell'allenatore del Diavolo per il reparto offensivo riguardano Gimenez e Nkunku, quest'ultimo andato anche in gol con la Francia.

I prossimi impegni del Milan

L'ottimo avvio di stagione dei rossoneri verrà messo alla prova dai prossimi appuntamenti di Serie A. Allegri avrà una serie di partite complicate da affrontare per confermare quanto di buono fatto fino ad ora. Alla ripresa c'è subito la Fiorentina dell'ex Stefano Pioli, che sta arrancando in fondo alla classifica e ha necessità di tirarsi fuori da questo tunnel buio il prima possibile. Dopo i viola, il Pisa sarà l'avversario più abbordabile della lista, che comprende Atalanta, Roma, Parma e Inter. Ancora è presto per parlare di snodi cruciali di questa stagione, tuttavia questi quattro incontri diranno al Milan stesso di cosa potrà essere capace e a quali obiettivi potrebbe concretamente ambire. Allegri dovrà riflettere sulla gestione dei titolari e del modulo di partenza. Leao potrebbe restare ancora ai margini per permettergli di lavorare sulla condizione fisica, nonostante davanti i giocatori disponibili siano solo due: Nkunku e Gimenez. Il k.o di Saelemaekers costringerà l'allenatore a inventarsi qualcosa per riempire il vuoto lasciato sulla corsia di destra. Il belga è fondamentale per gli equilibri del 3-5-2 allegriano, così come lo è Pulisic, anche lui quasi sicuramente out per questo fine settimana.