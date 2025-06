Milan: Rabiot nel mirino per il centrocampo, Maignan verso il Chelsea

Con Tijjani Reijnders ormai al Manchester City (domenica le visite), al netto dell’arrivo di Luka Modric (test medici settimana prossima), il centrocampo del Milan è in cerca di autori. Plurale. Una mezz’ala, un regista. Alla prima voce risponde, eccome, il pupillo di Massimiliano Allegri Adrien Rabiot: "Ha un motore diverso dagli altri", le parole del tecnico qualche anno fa. Il francese è tentato, servono poco più di 10 milioni per strapparlo al Marsiglia (che però farà la Champions), è sotto contratto fino al 2026 e guadagna circa 6 milioni. Ci si proverà. Seguito anche Matteo Guendouzi (nella foto): vorrebbe però l’Europa. Monitorato da tempo, poi, Raphael Onyedika, 24 anni, 52 partite in stagione con il Bruges. Davanti alla difesa, oltre al "solito" Samuele Ricci e a Hans Nicolussi Caviglia, anche Nicolò Rovella su cui, però, punta molto Sarri.

Tare al lavoro, anche sulla magagna Mike Maignan: dopo il rinnovo messo in stand-by dai rossoneri, il portiere valuta l’opzione Chelsea. I rossoneri studiano i possibili successori, in primis Svilar se non rinnoverà con la Roma, e al momento valutano 30 milioni il proprio capitano: il club londinese non intende arrivare a questa cifra. Così come, sempre per il momento, il Liverpool non apre al prestito di Federico Chiesa. Incertezza Theo Hernandez, poi: offerta bassa dell’Atletico Madrid, resta nel mirino dell’Al-Hilal, pista (complicata) Cambiaso per la sostituzione. Le certezze, invece: Pierre Kalulu riscattato dalla Juventus per 14 milioni più 3 di bonus, mentre Marco Pellegrino, dopo l’ultimo prestito (Huracan), andrà al Boca Juniors per 4,5 milioni. Infine Luka Jovic (in scadenza, i rossoneri hanno un’opzione per il rinnovo): piace soprattutto ai messicani del Cruz Azul e ai brasiliani del Botafogo.