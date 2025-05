Milan, record di punti da situazioni di svantaggio: in Serie A nessuno come i rossoneri

Milano, 6 maggio 2025 – Questa non è sicuramente la miglior stagione del Milan: i rossoneri sono noni in classifica con 57 punti conquistati, dati da 16 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte. Dopo un inizio non brillante con Fonseca, culminato con l'esonero a seguito del pari in casa contro la Roma, sulla panchina rossonera è arrivato Conceição, che, dopo una partenza scoppiettante con la vittoria della Supercoppa italiana contro l'Inter, non è riuscito a far svoltare la stagione del Milan, che rischia di chiudere l'annata fuori dalle competizioni europee. Le speranze dei rossoneri sono concentrate unicamente sulla Coppa Italia, dove mercoledì 14 maggio affronteranno il Bologna in finale, con la speranza di riuscire a conquistare il trofeo sia per “salvare” la stagione che per garantirsi un posto nella prossima Europa League. Tuttavia, c'è una classifica nella quale il Milan si trova in testa: grazie alla vittoria di ieri, in rimonta contro il Genoa, i rossoneri sono arrivati a 19 punti conquistati da situazioni di svantaggio, diventando la squadra che ha fatto meglio in tutta la Serie A. Nella gara del Ferraris, i padroni di casa sono passati in vantaggio con Vitinha al 61', con il Milan che ha ribaltato tutto nell'arco di un minuto con il gol di Leao al 76' e l'autorete di Frendrup al 77'. Nel post partita, il mister ha parlato di un gruppo che ha dimostrato di essere unito e forte, evidenziando come gran parte del merito della vittoria sia dei giocatori. Inoltre, ha ribadito come tutti quelli che sono entrati a gara in corso abbiano fornito un'ottima prestazione, in linea con il lavoro quotidiano della squadra, per poi concludere con un passaggio sulla finale di Coppa Italia, dove il Milan si giocherà una grande fetta della sua stagione. Nonostante la prestazione non eccellente, quella di ieri contro il Genoa è una vittoria importante per il Milan, dato che è la seconda consecutiva in campionato e la terza di fila in trasferta. Ora ci sarà il doppio scontro con il Bologna: prima andrà in scena la gara di campionato venerdì a San Siro, nella quale i rossoneri cercheranno di avvicinarsi ancora di più ai felsinei, settimi a +5, e poi ci sarà la resa dei conti cinque giorni dopo allo Stadio Olimpico di Roma, nella quale si deciderà chi sarà il vincitore della Coppa Italia 2024-25.