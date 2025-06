Milan: Reijnders al Manchester City, Maignan verso il Chelsea

Dopo i giorni di Tijjani Reijnders, le ore di Mike Maignan. Ieri, il centrocampista ha effettuato le visite mediche per diventare un nuovo giocatore del Manchester City: "Non si poteva più aspettare. L’obiettivo è partecipare al Mondiale per club con la nuova squadra e conoscere subito i compagni. Sono entusiasta", le parole dell’olandese ceduto per 55 milioni più 15 di bonus. Sempre dalla Premier e sempre in ottica Mondiale per club, ora gli occhi sono puntati su Maignan. Il portiere (e capitano) è in rottura con i rossoneri. L’accordo per il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2026, con ingaggio alzato a 5 milioni a stagione fino al 2029, è rimasto in stand-by per mesi. Così il francese ha accettato la proposta del Chelsea, nonostante la volontà del nuovo Milan di Allegri e Tare di ripartire anche da lui.

In via Aldo Rossi è arrivata un’offerta attorno ai 15 milioni, a fronte dei 30 richiesti inizialmente. Si cerca di trovare una quadra con gli inglesi entro domani alle ore 20, quando si chiuderà la finestra di mercato per le società che parteciperanno al Mondiale per club. Il Diavolo, intanto, lavora sui sostituti: in cima alla lista c’è Mile Svilar. Il 25enne ha rifiutato la prima proposta, da parte della Roma, di rinnovo del contratto che scadrà a giugno 2027. Il Milan sarebbe pronto a garantirgli poco più di 3 milioni fino al 2030. I giallorossi lo valutano attorno ai 30 milioni, ma nella trattativa potrebbe tornare d’attualità Alexis Saelemaekers, 7 gol e altrettanti assist in stagione nella capitale. Nel frattempo Tare si è cautelato con una sorta di prenotazione su Vanja Milinkovic-Savic: la clausola rescissoria del 28enne del Torino ammonta a 20 milioni.

Altra questione spinosa, quella relativa a Theo Hernandez. I tempi del "tutto sotto controllo" di Zlatan Ibrahimovic e del "parliamo con i giocatori tutti i giorni" di Geoffrey Moncada, in riferimento a Maignan e al terzino, sono cambiati. I rossoneri, come col Como a gennaio, hanno trovato l’accordo con l’Al-Hilal attorno ai 35 milioni. Ma il giocatore, nonostante la telefonata di Simone Inzaghi, vuole restare in Europa (Atletico Madrid) e sarebbe pronto a restare a Milano per poi partire la prossima estate a parametro zero. Anche Osimhen, peraltro, ha declinato l’offerta dei sauditi che potrebbero virare su un nome che piace ai rossoneri: Mateo Retegui.

Nel frattempo il Milan aspetta Luka Modric: da domani, con il termine degli impegni con la Croazia, si potrà procedere con le visite. Dusan Vlahovic resta nei pensieri di Allegri ma anche del Fenerbahce. Nella lista dei centrocampisti salgono le quotazioni di Granit Xhaka che sarebbe pronto a lasciare il Bayer Leverkusen. In difesa apertura di Jaka Bijol (Udinese), mentre il Crystal Palace ha messo nel mirino Strahinja Pavlovic e Marco Pellegrino, dopo il prestito all’Huracan, passa al Boca Juniors a titolo definitivo.