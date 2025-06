Milan: rinnovi e trattative in corso per Maignan e Leao, Reijnders verso il City

Con Rafael Leao e Mike Maignan. Senza Tijjani Reijnders e Theo Hernandez. Con i debiti (e grandi) distinguo, hanno tutta l’aria delle prime linee guida del nuovo Milan targato Igli Tare e Massimiliano Allegri. Soprattutto, senza voler perdere (ancora) tempo, come invece accaduto in precedenza.

Tradotto: in primis riannodare i fili della trattativa per il rinnovo, rimasto in stand-by a lungo, del contratto di Maignan che scadrà a giugno 2026. L’accordo con il 29enne portiere francese era stato già trovato, sulla base di un triennale, con opzione fino al 2029, con sensibile ritocco dell’ingaggio, per passare dai 3,5 milioni attuali a quasi 5 a stagione. Poi, è filtrato, la frenata rossonera. "Mi trovo bene al Milan, faccio di tutto per la maglia ogni giorno. Il rinnovo? In questo momento non so se... Anzi, lo so, ma non è il momento di parlarne", le parole datate inizio aprile del capitano del Diavolo. Che, al netto di qualche errore, anche grave, rimane tra i migliori in circolazione e piace in Premier (Chelsea e Manchester United soprattutto).

Tare e Allegri sono ben consapevoli delle qualità del numero uno della nazionale francese, così come di quelle di Leao. Qui, invece, il contratto è praticamente blindato: fino a giugno 2028 e con una clausola rescissoria (che si attiva solo nelle prime due settimane di luglio) da 175 milioni di euro. Altrimenti, bisogna bussare a Casa Milan: porta chiusa, fors’anche di fronte a eventuali clamorose offerte. E nonostante gli apprezzamenti di Arsenal e Chelsea, Barcellona e Atletico Madrid tra le altre.

Conto alla rovescia, invece, per Reijnders: respinta la prima offerta attorno ai 60 milioni da parte del Manchester City, ma la trattativa continua e la squadra di Guardiola può ben spingersi al minimo di 70 milioni sui quali è orientato il Milan. E al centrocampista andrebbe quasi il doppio dei 3,5 milioni attuali.

Porte aperte, poi, per Theo Hernandez: in scadenza a giugno 2026, nessun rinnovo in vista. Valutazione attorno ai 30 milioni: la prima idea dell’Al-Hilal è inferiore, mentre per il terzino sarebbe pronta la cifra monstre di 18 milioni all’anno. Il francese, però, vorrebbe restare in Europa ed era stato proposto al Real Madrid che ha intrapreso altre strade.

Situazione in divenire, cercando di evitare il rischio di una cessione a parametro zero. Tra i volti nuovi, invece, il primo potrebbe essere Samuele Ricci del Torino: affare da 30 milioni circa, al 23enne un pluriennale superiore ai 2 milioni. In difesa, antenne ancora dritte per il 18enne Giovanni Leoni, 17 presenze in stagione col Parma. In corsia ci sono i “soliti“ Maxim De Cuyper (24 anni, Bruges) e Junior Firpo (28 anni, in scadenza al Leeds).

Occhio ai prestiti: Alexis Saelemaekers, dopo due stagioni più che positive con Bologna e Roma, dovrebbe avere una chance con Allegri. Non verranno riscattati Kyle Walker, Joao Felix e Stefano Sottil. In bilico Ismail Bennacer e Tommaso Pobega: Marsiglia e Bologna riflettono se investire 12 milioni a testa sui rispettivi giocatori, mentre Yacine Adli (non riscattato dalla Fiorentina) piace al Napoli.