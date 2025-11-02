Milan-Roma 1-0: gol di Pavlovic, Dybala sbaglia il rigore (e si fa male). Rossoneri di nuovo a -1 dal Napoli

Milano 2 novembre 2025 - Un gol svolta la partita e regala al Milan i tre punti necessari per rimettersi a -1 dal primo posto occupato ora dal solo Napoli. I rossoneri battono a San Siro la Roma grazie al gol di Pavlovic, arrivato dopo oltre mezz'ora di dominio assoluto giallorosso e impediscono ai capitolini di balzare in vetta da soli. Al contrario i tre punti permettono ai ragazzi di Allegri di agganciare in graduatoria proprio i lupacchiotti, accorciando sensibilmente il distacco in vetta. Si disperano gli ospiti, che nel finale sbagliano anche un rigore con Dybala.

Primo tempo

Conferma le indiscrezioni della vigilia Allegri e fa affidamento sulla coppia pressoché inedita composta da Leao e Nkunku in attacco. Confermati l'ex di serata Saelemaekers a destra e Bartesaghi a sinistra, mentre Fofana, Modric e Ricci compongono la cintura di centrocampo per i rossoneri. Dietro Maignan è protetto da De Winter, Gabbia e Pavlovic nella difesa a tre milanista. Anche Gasperini conferma le indiscrezioni della vigilia, con la scelta di Hermoso in difesa insieme a Mancini e N'Dicka a comporre la retroguardia davanti a Svilar. In mediana c'è Çelik con Wesley sul lato opposto a occupare le due corsie, mentre Koné e Cristante sono i due mediani. El Aynaoui vince il ballottaggio per comporre la trequarti insieme a Soulé alle spalle di Dybala.

Partenza indemoniata da parte della Roma. Con la pressione alta e le transizioni rapide i giallorossi costruiscono tre grandi occasioni nei primi dieci minuti. Dopo meno di un minuto subito Cristante prova a calciare sull'imbucata di El Aynaoui, ma il pallone finisce di poco sul fondo. Poi prova a mettersi in proprio El Aynaoui con un bel destro a giro dal limite sul recupero dello stesso Cristante, ma il suo tiro a giro è centrale e bloccato da Maignan. L'occasione migliore di questo avvio è però sulla testa di N'Dicka. Il centrale ivoriano va a colpire in area milanista sul cross di Soulé da calcio di punizione e di un nonnulla non trova l'angolino basso alla destra del portiere avversario.

Il Milan è in totale balia dei giallorossi e non riesce a reagire rischiando a più riprese di subire il gol dagli ospiti. Dybala al 17' riceve il pallone da Çelik dopo una bellissima percussione da parte del turco. L'argentino cerca il tiro a giro con la trivela, ma la sfera non gira abbastanza, finendo di poco largo alla sinistra del portiere avversario. I tiri da parte degli ospiti arrivano quasi con cadenza regolare, costringendo Allegri a cambiare gli equilibri della sua squadra. Cambio di modulo e passaggio al 4-4-2 per cercare più solidità dietro e arrivano anche le prime occasioni di marca rossonera. A dare la scossa ci prova Leao con un bell'assolo da parte del portoghese, ma il suo tiro viene murato all'ultimo da Mancini.

La Roma resta in controllo della gara, ma il Milan cresce nel finale di tempo. El Aynaoui è il primo ammonito della gara, quando ferma da dietro il contropiede lanciato da Saelemaekers. I giallorossi vogliono concludere su note alte la prima frazione, ma contro ogni possibile previsione sono i rossoneri a sbloccare il match. Leao viene innescato sulla corsia di sinistra e fa partire il contropiede meneghino. Il portoghese cambia passo arrivando fino in area romanista, ma invece di calciare in porta serve a rimorchio Pavlovic, beffando i difensori giallorossi. Il serbo tocca il pallone con precisione e mette la firma sull'1-0 milanista al 39'.

Il gol scuote la squadra di casa e nei minuti conclusivi della prima frazione i rossoneri arrivano vicini per ben due volte al raddoppio. Saelemaekers è scatenato e cerca di mettere lui la firma sul raddoppio, ma Svilar blocca in due tempi la sfera. Il portiere romanista è invece battuto al 45' sul tentativo di Fofana sul cross rasoterra di Bartesaghi, ma il mancino del centrocampista a botta sicura non trova lo specchio della porta. Con cinismo il Milan soffre, ma conclude avanti la prima frazione per 1-0 sulla Roma.

Secondo tempo

Nessun cambio all'intervallo, la gara riprende con gli stessi ventidue protagonisti della prima frazione. Se nel primo tempo era stata la Roma ad aggredire con furia in avvio, in questa ripresa il copione è ribaltato. Quattro occasioni consecutive da parte dei padroni di casa nei primi sei minuti. Il primo a fliratre con il raddoppio è Ricci, il cui tentativo al volo dopo la respinta di Koné non trova lo specchio. Si deve mettere il mantello da Superman in queste prime battute Svilar, autore di tre interventi preziosissimi. Il portiere giallorosso è super prima su Fofana, poi in uscita bassa su Leao, quando il portogese era sgusciato in mezzo a due difensori romanisti in area di rigore. Sarebbe battuto sulle conseguenze di calcio d'angolo dopo la deviazione di Nkunku sul cross di Modric, ma il francese si ferma sul palo, salvando la Roma dal raddoppio.

In panchina è furibondo Gasperini per l'approccio a questa ripresa dei suoi ragazzi e allora arriva il momento dei primi cambi della gara. Il tecnico di Grugliasco si gioca le carte Pellegrini e Bailey, i quali rilevano El Aynaoui e Soulé. I cambi sembrano ridare energia alla Roma, che prova a uscire dalle sue difficoltà e a costruire nuovamente qualche pericolo dalle parti di Maignan. Al 63' ci prova Pellegrini dopo un bello scambio con Dybala, ma il suo tentativo è centrale.

Mike Maignan (Milan) para il rigore di Paulo Dybala (Roma)

Il Milan sembra però avere in mano le chiavi di questa partita e ancora una volta arriva a pochi centimetri dal raddoppio. Fofana dà via all'azione, che porta al tentativo di Bartesaghi, respinto da Svilar. Il pallone però resta vivo e alla fine arriva nel cuore dell'area piccola tra i piedi di Leao. Il portoghese calcia a botta sicura con Svilar battuto, ma sulla linea Hermoso respinge ed evita il raddoppio per i padroni di casa.

Aumenta il nervosismo in campo con il passare dei minuti e la sfida, fino a questo momento molto correta, si accende anche dal punto di vista dei contatti. In appena due minuti vengono ammoniti sia Wesley sia Çelik. Qualche istante dopo la sua ammonizione il turco lascia il campo in favore di Dovbyk e la Roma arriva a pochissimo dal pareggio. Fofana rischia di rovinare la gara milanista in pochi secondi: prima viene ammonito per un intervento pericoloso al limite ai danni di Pellegrini, poi sulla seguente punizione colpisce il pallone con il braccio in barriera e provoca il rigore del potenziale pareggio. Dal dischetto va Dybala, ma Maignan è suiperlativo e dopo aver indovinato l'angolo alla sua sinistra riesce a toccare il pallona e deviarlo in calcio d'angolo, salvando il vantaggio rossonero.

Inizia il rush finale di questa gara, con una Roma tutta nella metà campo avversaria, mentre il Milan difende strenuamente con tutti gli uomini nella sua metà campo. Allegri manda in campo Loftus-Cheek per Nkunku e Athekame per Saelemaekers, nel mezzo Gasperini getta nella mischia Baldanzi e Tsimikas per Dybala, infortunatosi durante il penalty, ed Hermoso. Nei minuti di recupero entra anche Tomori per uno sfinito Leao. I capitolini si gettano a testa bass anell'area milanista, ma non riescono a sfondare. Sul finale viene ammonito Mancini, ma la sostanza della gara non cambia. Il Milan vince per 1-0 a San Siro sulla Roma e l'aggancia in classifica grazie al gol di Pavlovic; per i capitolini sfuma l'occasione del primo posto solitario e arriva il primo ko in trasferta di questa stagione.