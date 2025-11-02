Milan-Roma, Allegri: "La Roma avrebbe meritato di più nei primi 35' poi siamo cresciuti"

Milano, 2 novembre 2025 – Il graffio di Pavlovic – al secondo gol in stagione dopo quello segnato nel ko contro la Cremonese alla prima di campionato – regala un successo pesantissimo al Milan che piega 1-0 la Roma, interrompendo la striscia di cinque vittorie esterne consecutive e spingendo i rossoneri a quota 21 punti, uno in meno dei 22 del Napoli primo della classe. La gara di San Siro ha rispettato appieno le attese e l’etichetta di big match di giornata: a partire decisamente meglio è stata la Roma, che ha mandato in tilt i meccanismi rossoneri con un pressing asfissiante ed è arrivata pochi centimetri dal vantaggio con il colpo di testa di Ndicka e l’esterno velenoso di Dybala. Poi, però, dopo la mezz’ora il Milan è uscito dal guscio e al 38’ ha sbloccato la gara con la zampata del centrale serbo su assist di un Leao che oggi in campo aperto ha mostrato lo smalto dei giorni migliori. Un 1-0 che ha sciolto la tensione dei rossoneri che in chiusura di tempo hanno sfiorato il raddoppio con la conclusione di Fofana – sul fondo per pochissimi centimetri – e hanno iniziato la ripresa con grande ferocia agonistica tornando a più riprese a un soffio dal 2-0 con le occasioni capitate a Fofana, Nkunku (palo un po’ fortuito) e Leao, fermato prima da un grande intervento di Svilar e poi dall’intervento in spaccata sulla linea di Hermoso. Errori che i rossoneri hanno rischiato di pagare a caro prezzo perché nel finale la Roma ha rialzato la testa e ha sprecato la più ghiotta delle occasioni fallendo un rigore con Dybala, che si è fatto ipnotizzare da Maignan e si è anche infortunato sul dischetto. Ai microfoni di DAZN, rende merito alla grande prova dei giallorossi anche il tecnico rossonero Massimiliano Allegri: “Nei primi 35 minuti la Roma avrebbe meritato il vantaggio perché noi non riuscivamo a giocare bene e abbiamo sbagliato tanto per via della loro grande pressione. Secondo me avremmo dovuto abbassare di più Bartesaghi e De Winter per far fare più strada a chi ci metteva sotto pressione. Una volta passati in vantaggio, ci siamo disposti meglio in fase difensiva. Nella ripresa siamo tornati in campo decisamente bene con l’obiettivo di raddoppiare e non ci siamo riusciti. Poi è normale che a un certo punto bisogna anche difendere e in area lo abbiamo fatto discretamente bene perché loro, a parte il rigore, non hanno più avuto occasioni pulite”. Elogi per la coppia d’attacco Leao-Nkunku: “Rafa ha fatto una buona partita, così come Nkunku. Con giocatori dotati di queste caratteristiche bisogna sistemare la squadra in avanti. Nkunku è straordinario. È piccolo di statura ma ha preso tanti palloni di testa e ha difeso bene la palla. Può solo migliorare”. Nonostante il ko e il grande rammarico per le occasioni non sfruttate, non riesce a vedere il bicchiere mezzo vuoto anche l'allenatore della Roma Giampiero Gasperini: “faccio fatica a voler trovare a tutti i costi qualcosa che non è andato. Credo che siano andate nel verso giusto tante cose. Poi è facile parlare di centimetri o dell’episodio, ma abbiamo creato tante occasioni e questa è la strada che vogliamo percorrere. Quando si esce da questo tipo di partite, si è molto rammaricati per il risultato. Siamo però anche fiduciosi di poter fare tanti punti giocando in questo modo”. Ancora sulla partita: “Io credo che questa sera il salto di qualità lo abbiamo fatto in tutti i fronti tranne che le conclusioni a rete. Abbiamo giocato un primo tempo davvero importante, con grande personalità, sul campo di una squadra forte. Abbiamo costruito molto, sofferto tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo, poi siamo ripartiti bene. Fatico a trovare indicazioni negative. Siamo arrabbiati e dispiaciuti per il risultato. Purtroppo, si sbagliano le occasioni e i rigori, ma la squadra questa sera ma la squadra questa sera ha giocato in diversi modi sul piano tecnico e tattico. Ci sono tante partite all’interno della stessa e le abbiamo interpretate bene”. A preoccupare è soprattutto l’ennesimo problema fisico di Dybala: “La cosa peggiore di tutte, rigore a parte, è il suo infortunio. Adesso dovremo vedere quando potrà recuperare. Sicuramente dopo la sosta”.