Milan-Roma, Allegri: “Leao è a posto, Gimenez vediamo”

Milano, 1 novembre 2025 - “Abbiamo perso un po' di giocatori dopo gli impegni delle Nazionali, sono cose che succedono: stiamo affrontando la situazione nel migliore dei modi, anche se giocano sempre gli stessi”.

Così Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Roma, domani alle 20.45 a San Siro: “Grande sfida, Gasperini ha dato subito un'impronta caratteriale e tattica alla squadra, come all'Atalanta. Nel 2025 ha vinto più trasferte di tutti. E in questa stagione è prima anche per clean sheets”. Il bollettino medico: “Leao è a posto. Tomori non ha problemi particolari al ginocchio, ma ha preso un bel colpo: molto complicato che ci sia. Pulisic tornerà prima di Parma, difficilmente Rabiot. Gimenez ha un problema alla caviglia, vediamo oggi se sta bene. Estupinan è recuperato, Jashari ha solo un allenamento ed è difficile venga in panchina. Nkunku sta bene, ha grande tecnica, potrebbe essere la prima da titolare per lui. Se può fare il centravanti? Lo può fare, anche Leao. E si può giocare senza, con due attaccanti che svariano. Loro due in coppia non hanno mai giocato insieme, sono curioso anche io: vediamo se li schiererò. Nel calcio si trovano anche combinazioni che non ti aspetti”

Allegri ritroverà Dybala, allenato alla Juventus: “Paulo ha qualità tecniche che non scopriamo ora. A Torino è arrivato a 21 anni, è cresciuto molto, ha una media realizzativa alta. Anche Soulè sta crescendo, Cristante sa inserirsi, Pellegrini fa gol: la Roma ha qualità tecniche molto alte, non a caso è prima in classifica. Se ci rimarrà? Questo non lo so”. A proposito del passato alla Juventus, ora sulla panchina bianconera è arrivato Spalletti: “Posso fargli un grosso in bocca al lupo. Vuole lottare per lo scudetto? A livello di rose Inter e Napoli sono favorite. Poi c'è un gruppo che è in lizza per i primi quattro posti: Juventus, Milan, Roma, rientrerà la Lazio, Atalanta, il Bologna stesso, il Como in questo momento. Oggi c'è un'ammucchiata nelle prime dieci posizioni ed è un bene. Ma conta la continuità. Noi non dobbiamo mai perdere di vista l'obiettivo principale: tornare in Champions, fare fatica, sudare, avere equilibrio, non deprimersi per due pareggi con Pisa e Atalanta, arrivare a marzo nei primi quattro posti per poi giocarseli. Non bisogna poi stare lì troppo a pensare: bisogna fare”.

Nuova sfida con Gasperini: “Ci siamo formati entrambi nel Pescara di Galeone, ma sono passati quarant'anni... Siamo belli formati ecco. Giocare contro di lui è sempre difficile: ha squadre fisiche, che allargano il campo”. Sui singoli: “Modric sta bene, a Bergamo l'Atalanta ci ha pressato molto e abbiamo sbagliato troppo tecnicamente. Dal 18esimo al 22esimo il pallone sembrava una bomba, lo davamo a loro e loro a noi. Luka nel secondo tempo è cresciuto, si sa muovere, è un punto di riferimento per la squadra. Mi ha colpito la sua umiltà, come si è messo a disposizione della squadra. Il mediano davanti alla difesa l'ha fatto poco in carriera, ma è talmente intelligente che quando ha la palla sa già dove metterla, quando non ce l'ha sa già dove finisce”.

Ancora sui singoli: “Domani verranno con noi i giovani Castiello, Sia e Sala. Fofana sta crescendo, difensivamente usa meglio il corpo e anche in fase di inserimento. Deve essere più convinto perché può fare molto anche in fase realizzativa. Quanto si sente maturo Leao? Entrare nella sua testa è capire è difficile. Nel primo mese e mezzo ha fatto veramente bene, poi l'infortunio lo ha frenato, ora sta lavorando ma non è al 100%. Però si è messo di nuovo a disposizione con un certo atteggiamento positivo. Bartesaghi? Deve essere più intraprendente negli ultimi trenta metri perché può determinare visto che ha un piede molto buono. Lofus-Cheek? O è attaccante o centrocampista offensivo, vediamo. Domani ne ho tre davanti: Lofus-Cheek, Nkunku, Leao e il quarto può essere Saelemaekers”.