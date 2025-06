Milan, Theo ai saluti: va all’Al-Hilal. Zinchenko in pole, idea De Cuyper

C’eravamo tanto amati. Passato. Ora, titoli di coda e addio tra il Milan e Theo Hernandez: lo aspetta, da tempo e con insistenza, l’Al-Hilal. Il francese ha pronunciato l’atteso "sì". Lontani i tempi dello scudetto, della fascia di capitano, del sorpasso all’idolo Paolo Maldini per numero di reti in maglia rossonera in campionato: dal suo arrivo nel 2019 per 20 milioni, nessun difensore come lui in Serie A (31 gol e 24 passaggi decisivi). Dal "tutto tranquillo" di Zlatan Ibrahimovic, passando al "tra i migliori al mondo" di Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao, fino all’essere caso e magagna.

Sorriso perso, tra le schermaglie sul rinnovo partite già l’estate scorsa, il cooling break da separato in casa all’Olimpico, le panchine, il guizzo in finale di Supercoppa proprio a Riad (gol e assist), il crollo di rendimento con tanto di scriteriata espulsione costata la Champions contro il Feyenoord. Gelo e muro contro muro sul contratto in scadenza a giugno 2026. Da una parte il Milan aveva già accettato la proposta del Como a gennaio, di recente ha fatto lo stesso con l’Al-Hilal, facendo intendere al 27enne che non avrebbe fatto più parte del progetto, nella stagione che porta ai mondiali. Dall’altra il francese a proporsi a Madrid, prima al Real e poi all’Atletico che non è andato oltre i 20 milioni e poi si è ritirato dalla trattativa.

L’Al-Hilal ha incassato il rifiuto del giocatore, ha tenuto in stand-by soprattutto Angeliño, si è rifatto sotto anche tramite Simone Inzaghi che ritiene l’esterno sinistro prioritario. Così, Theo ha aperto la porta: contatto con il club saudita, poi con i rossoneri per comunicare la propria finale disponibilità alla partenza.

L’ingaggio attuale, 4 milioni, pronto a toccare quota 20: un ritocco all’insù, sul quale è arrivato l’ok, rispetto ai circa 18 proposti in partenza. Il precedente accordo tra le due società invece, 30 milioni più bonus, verrà rivisto al ribasso.

Ore decisive. Con relativa virata rossonera sul sostituto: in pole c’è il 28enne Oleksandr Zinchenko, in scadenza tra un anno con l’Arsenal. Pesa l’ingaggio sui 5 milioni del nazionale ucraino, ma la società di via Aldo Rossi ha già preso contatti (e giorni fa c’è stato un incontro con i Gunners a Londra). Più alla portata il costo del cartellino dell’ex Manchester City: circa 20 milioni. L’alternativa è sul taccuino della dirigenza rossonera da tempi non sospetti: Maxim De Cuyper, 24enne del Bruges. Per il belga, più concorrenza e una valutazione superiore: 25 milioni.