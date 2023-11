Milan, tutto per David. Il gol ora è un problema, tensione per il ko di Parigi. A Napoli serve il riscatto

Il cielo tetro sopra Milanello rappresenta in modo calzante l’atmosfera che aleggia intorno al Diavolo dopo la brutta sconfitta contro il Psg: il rientro in nottata da Parigi è stato subito seguito ieri mattina dal primo allenamento dei rossoneri in vista del match di domenica sera al Maradona di Napoli, ultimo dei tre step di una settimana finora pessima, che rappresenterà un punto cruciale nella stagione degli uomini di Pioli e dello stesso tecnico.

Il momento non è certo semplice e il nervosismo palesato da capitan Calabria a ridosso del 3-0 incassato dai francesi ne è lo specchio fedele, anche se a bocce ferme le chiacchierate tensioni tra lo spogliatoio (di cui il terzino si sarebbe fatto portavoce) e l’allenatore sembrano essersi placate.

Botta e risposta. Calabria, nel post partita, non aveva usato mezzi termini: "Tutti i giorni andiamo a farci il c… a Milanello per giocare queste partite, ora chi non ci crede più può stare a casa. Il problema? Sia psicologico che tattico".

Poco dopo era arrivata la replica piccata di Pioli che non sembra aver apprezzato le dichiarazioni del suo capitano: "Spesso a fine gara perdiamo lucidità. Davide ha sbagliato, nessuno lavora a Milanello con poca attenzione o poca disponibilità". Rientrando sotto la Madonnina, pare che Calabria abbia poi spiegato al tecnico l’intento motivazionale delle sue dichiarazioni nei confronti del gruppo, per spronare lo spogliatoio, mettendo a tacere, di fatto, voci di possibili dissidi interni che, in un momento delicato come quello attuale, sarebbero decisamente controproducenti.

Attacco abulico. Serve ritrovare il prima possibile la giusta serenità per ritrovare la retta via sia in serie A che in Europa e domenica, a Napoli, la partita non ammette passi falsi, a cominciare dall’attacco, finito sotto accusa per aver perso la sua concretezza. Il gol di Pulisic contro il Genoa è stato l’unico segnato dal Diavolo nelle ultime quattro partite tra campionato e Champions e i recenti risultati evidenziano una situazione che sta diventando problematica: considerando i due derby della scorsa edizione in Champions, poi, il Milan non segna da 5 gare europee, diventando così il primo club italiano a marchiarsi di questo record in negativo. Leao non segna dal 23 settembre nella sfida contro il Verona, Giroud addirittura da due mesi (nel successo all’Olimpico contro la Roma) e le alternative al numero 9 rossonero non stanno garantendo il dovuto apporto: Okafor, assente a Parigi per un affaticamento muscolare, sembra ancora troppo acerbo per caricarsi sulle spalle il peso dell’attacco (non essendo nemmeno una prima punta), così come Jovic, costretto ad alzare bandiera bianca nel riscaldamento per leggero affaticamento e comunque apparso ancora avulso dal gioco quando è stato chiamato in causa. Affidarsi agli acuti dei vari Pulisic o Loftus-Cheek non è abbastanza, motivo per cui al Diavolo serve un attaccante di prospettiva il prima possibile: il mercato di gennaio, in tal senso, dovrà essere sfruttato al 100% dalla dirigenza, che sembra abbia trovato il nome giusto in Jonathan David, canadese del Lilla di 23 anni, reduce da 26 gol realizzati nella scorsa stagione e dai 13 segnati finora. La carta d’identità è un punto a suo favore, così come la valutazione di 40 milioni a fronte di un contratto in scadenza nel 2025: proprio per questo Moncada e Furlani tenteranno un affondo già a inizio anno nuovo.