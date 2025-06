Milan, tutto per Jashari e Ricci è vicinissimo. Asse con il Bruges anche per De Cuyper

Asse Milano-Bruges. Asse Milano-Como. Il mercato del Diavolo passa molto da qui. Ieri, missione rossonera in Belgio: sul tavolo, soprattutto la questione Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero 22enne, 4 gol e 6 assist in stagione, è sotto contratto fino al 2029 e il club belga fa muro. Il Milan ha alzato la propria offerta sforando quota 30 milioni: 27 di parte fissa più 5 di bonus. La richiesta, per il giocatore definito praticamente incedibile, arriverebbe attorno ai 40.

Da registrare l’apertura pressoché totale del calciatore, pur apprezzato in buona parte dell’Europa, che ha informato il club di voler fare una nuova esperienza con la maglia rossonera. Ma il Bruges è bottega cara, tanto che l’acquisto più oneroso dell’era RedBird è stato fatto proprio qui: Charles De Ketelaere, 35 milioni. Braccio di ferro dunque. E sul tavolo c’è anche un altro vecchio "pallino": Maxim De Cuyper, terzino sinistro di 24 anni. Oltre a Honest Ahanor del Genoa (ma sul 17enne c’è anche con forza l’Atalanta), c’è soprattutto lui in lista per prendere il posto di Theo Hernandez, per cui manca soltanto l’annuncio all’Al-Hilal: affare da circa 30 milioni ai rossoneri, 20 all’anno l’ingaggio monstre per il francese. Anche per De Cuyper ci sarebbe distanza tra domanda e offerta: 5 milioni. Molto più fluida, ai limiti della definizione, la situazione Samuele Ricci: sarebbe stato già preallertato in ottica visite mediche. Al 23enne un contratto fino al 2029 (con opzione per il 2030) e ingaggio vicino ai 2,5 milioni, al Torino circa 25 milioni.

Doppio capitolo Como, poi: accordo trovato per il trasferimento di Alvaro Morata sulle rive del Lario, per un’operazione sulla falsariga di quella con il Galatasaray. Il centravanti è stato ceduto a titolo temporaneo (oneroso, 6 milioni) con diritto di riscatto a gennaio 2026 (8 milioni) o giugno 2026 (9 milioni). Si lavora con il club turco per un indennizzo.

Diverso il caso Malick Thiaw: Milan e Como hanno trovato la quadra per 25 milioni, al tedesco è stato offerto un ingaggio da 4 milioni, decisamente superiore a quello attuale. Previsto anche un contatto con Cesc Fabregas per sciogliere le riserve del difensore.

In caso di ok, rossoneri pronti a spingere per Giovanni Leoni, 18enne del Parma: la concorrenza non manca ed è già stata respinta un’offerta da 25 milioni, per il Milan è in cima ai desiderata. Nell’affare, potrebbe rientrare anche una giovane promessa rossonera: Mattia Liberali, classe 2007, in scadenza a giugno 2026.