Milan, tutto pronto per il ritorno di Leao, Landucci: “Col Napoli potrà esserci”

Milano, 24 settembre 2025 – Il Milan corre. Dopo la prima partita di questa Serie A, nella quale era arrivata la sconfitta interna contro la Cremonese, i rossoneri hanno completamente cambiato marcia, centrando ben tre vittorie consecutive. Prima il 2-0 contro il Lecce, poi l'1-0 contro il Bologna e infine il 3-0 contro l'Udinese: Massimiliano Allegri ha sistemato la squadra, che ora viaggia e insidia Napoli e Juventus, rispettivamente la prima e la seconda in classifica. Anche con il Lecce in Coppa Italia i rossoneri hanno fornito una prestazione eccellente: un netto 3-0 firmato Santiago Gimenez, Nkunku e Pulisic. Nella gara, andata in scena ieri a San Siro, i rossoneri hanno dato l'impressione di essere una squadra ben disposta in campo, ricca di qualità e che può diventare pericolosa da un momento all'altro. Allegri può contare di tante soluzioni offensive, con Nkunku, l'ultimo arrivato, che si è calato perfettamente nella parte e può essere un'arma in più per il tecnico livornese.

È un Milan che gioca bene, si diverte e fa divertire chi lo guarda, tutto questo senza uno dei giocatori più forti della rosa, ovvero Rafael Leao. Il portoghese, infatti, è fermo dalla gara contro il Bari e aspetta ancora di fare il suo esordio in campionato. L'infortunio al polpaccio ha tenuto il portoghese lontano dai campi in questo inizio di Serie A e Allegri ha sempre preferito non rischiarlo, per evitare ricadute inutili. Tuttavia, il suo rientro si avvicina. Come ammesso dal secondo allenatore del Milan Marco Landucci, Leao potrebbe tornare a disposizione per la sfida di domenica contro il Napoli. “Leao tornerà in gruppo giovedì, credo che contro il Napoli possa tornare a disposizione”, ha detto Landucci, che ha acceso le speranze dei tifosi rossoneri. Il recupero di Leao è fondamentale per il Milan, per aggiungere ulteriore imprevedibilità all'attacco in vista del big match contro il Napoli. Alle 20:45 di domenica, la squadra di Antonio Conte scenderà in campo a San Siro e inizierà la gara tra due delle principali candidate alla vittoria finale. Il Milan in queste settimane ha dimostrato di essere una squadra forte e con Leao il tasso qualitativo salirà sempre di più. I rossoneri hanno risposto bene nel primo big match della stagione contro il Bologna, ora il livello sale e contro il Napoli servirà l'apporto di tutti.