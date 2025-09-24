Acquista il giornale
Milan, tutto pronto per il ritorno di Leao, Landucci: "Col Napoli potrà esserci"

Le parole del vice allenatore rossonero sul rientro in campo del portoghese

di MATTEO MEREU
24 settembre 2025
Rafael Leao pronto per tornare in campo (Alive)

Rafael Leao pronto per tornare in campo (Alive)

Milano, 24 settembre 2025 – Il Milan corre. Dopo la prima partita di questa Serie A, nella quale era arrivata la sconfitta interna contro la Cremonese, i rossoneri hanno completamente cambiato marcia, centrando ben tre vittorie consecutive. Prima il 2-0 contro il Lecce, poi l'1-0 contro il Bologna e infine il 3-0 contro l'Udinese: Massimiliano Allegri ha sistemato la squadra, che ora viaggia e insidia Napoli e Juventus, rispettivamente la prima e la seconda in classifica. Anche con il Lecce in Coppa Italia i rossoneri hanno fornito una prestazione eccellente: un netto 3-0 firmato Santiago Gimenez, Nkunku e Pulisic. Nella gara, andata in scena ieri a San Siro, i rossoneri hanno dato l'impressione di essere una squadra ben disposta in campo, ricca di qualità e che può diventare pericolosa da un momento all'altro. Allegri può contare di tante soluzioni offensive, con Nkunku, l'ultimo arrivato, che si è calato perfettamente nella parte e può essere un'arma in più per il tecnico livornese.

È un Milan che gioca bene, si diverte e fa divertire chi lo guarda, tutto questo senza uno dei giocatori più forti della rosa, ovvero Rafael Leao. Il portoghese, infatti, è fermo dalla gara contro il Bari e aspetta ancora di fare il suo esordio in campionato. L'infortunio al polpaccio ha tenuto il portoghese lontano dai campi in questo inizio di Serie A e Allegri ha sempre preferito non rischiarlo, per evitare ricadute inutili. Tuttavia, il suo rientro si avvicina. Come ammesso dal secondo allenatore del Milan Marco Landucci, Leao potrebbe tornare a disposizione per la sfida di domenica contro il Napoli. “Leao tornerà in gruppo giovedì, credo che contro il Napoli possa tornare a disposizione”, ha detto Landucci, che ha acceso le speranze dei tifosi rossoneri. Il recupero di Leao è fondamentale per il Milan, per aggiungere ulteriore imprevedibilità all'attacco in vista del big match contro il Napoli. Alle 20:45 di domenica, la squadra di Antonio Conte scenderà in campo a San Siro e inizierà la gara tra due delle principali candidate alla vittoria finale. Il Milan in queste settimane ha dimostrato di essere una squadra forte e con Leao il tasso qualitativo salirà sempre di più. I rossoneri hanno risposto bene nel primo big match della stagione contro il Bologna, ora il livello sale e contro il Napoli servirà l'apporto di tutti.

