Milan, un centrocampo che punta al Max. C’è Ricci dopo Modric: l’ora di Jashari

Meno sette giorni ai primi allenamenti a Milanello. Max Allegri ha le idee chiare su come far voltare pagina al Milan. Nuovo corso, anche nel segno di Igli Tare che recentemente ha reso pubblici gli obiettivi: "Il centrocampo sarà il reparto in cui interverremo di più. Poi terzino destro, sinistro, attaccante", soprattutto.

Rivoluzione in mediana, dunque. Strizzando l’occhio al 4-3-3. "Importante aumentare la qualità di gioco", il messaggio del ds. Le prime due scelte sono eloquenti. Luka Modric, carriera e carta d’identità pesanti (40 anni a settembre), altrettanto i numeri del parametro zero dal Real Madrid: 57 partite in stagione, Mondiale per club escluso, circa la metà da titolare e con l’88% dei passaggi completati. E Samuele Ricci: in settimana il nero su bianco per il 23enne dal Torino per 23 milioni più 2 di bonus, con un contratto quinquennale da circa 2,5 milioni a stagione. Anche il centrocampista della Nazionale sfiora il 90% dei passaggi riusciti. Palleggio al potere insomma. Letture. Gestione dei ritmi. Con Ardon Jashari sempre nel mirino: continua il braccio di ferro con il Bruges, non bastano 30 milioni per il miglior giocatore del campionato belga (su cui c’è anche il Borussia Dortmund) che ha comunicato al club la volontà di partire per Milano. Al centro, poi, Loftus-Cheek ("tra i più completi in Europa, può essere fondamentale", Tare dixit), Bondo, soprattutto Fofana.

In difesa è la settimana dell’addio ufficiale di Theo Hernandez: 30 milioni al Milan dall’Al-Hilal, 20 a stagione al giocatore. Al suo posto piace sempre Maxim De Cuyper (Bruges) ed è stato valutato Oleksandr Zinchenko (Arsenal). Ma anche la destra è sguarnita e servono interventi per andare oltre gli accostamenti, da Dodò (Fiorentina) a Guela Doué (Strasburgo) passando per Vanderson (Monaco). In caso di partenza di Malick Thiaw per Como, poi, assalto per il 18enne Giovanni Leoni del Parma. Capitolo attacco: Leao e Pulisic intoccabili in corsia, incognita centravanti. Hanno salutato Abraham (fine prestito) e Jovic (non rinnovato), Camarda andrà a farsi le ossa a Lecce. Per il nuovo numero 9 - "alla Giroud" ha specificato Tare - servirà un investimento considerevole. Tra i primi nomi Vlahovic e Retegui, Gyokeres e Osihmen: piste a dir poco in salita, Guirassy (34 gol tra Bundes e Champions col Dortmund) un pallino costoso seguito anche l’anno scorso, il 30enne Mitrovic dell’Al-Hilal, profilo che resterebbe in lista. Toccherà aspettare. Il Milan spera di risolvere la grana Origi: fuori rosa, 4 milioni a stagione fino al 2026, si tratta per la risoluzione e relativa buonuscita.