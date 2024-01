Milan, una panchina in bilico. Pioli contro l’ansia da grande sfida. Con la Roma sotto gli occhi di Cardinale

Domani sera a San Siro, in occasione dell’atteso match contro la Roma, sarà presente come spettatore d’eccezione il numero uno di RedBird, Gerry Cardinale, e l’osservato speciale del patron rossonero sarà senza dubbio Stefano Pioli, chiamato a confermarsi sulla panchina del Diavolo a partire dalla sfida contro i capitolini, dopo la deludente eliminazione dalla Coppa Italia. Mentre i tifosi già invocano Antonio Conte come prossimo mentore del Milan, il tecnico emiliano spera nel pronto riscatto dei suoi contro i giallorossi, accomunati da una simile situazione tra obiettivi sfumati (il derby perso mercoledì pomeriggio) e infortuni pesanti (Dybala in forte dubbio per la trasferta meneghina).

Buttando un occhio alle recenti statistiche: è dal 27 ottobre 2019 (2-1 all’Olimpico con reti di Dzeko, Zaniolo e Theo Hernandez) che la Roma non trova la vittoria contro il Diavolo in Serie A (da allora cinque successi rossoneri e tre pareggi) e interrompere ora una striscia tanto positiva di risultati sarebbe deleterio per più di un motivo. In primis, servono punti per consolidare il terzo posto in classifica e non perdere ulteriore terreno nei confronti di Juventus ed Inter, ma soprattutto l’ambiente, mai come oggi, ha bisogno di vedere una reazione da vera squadra da parte del gruppo, pesantemente fischiato dopo il ko contro la Dea e additato come incapace di alzare la testa e di restare focalizzato sull’obiettivo. Infine, dato non da sottovalutare, i numeri del Milan contro le cosiddette “big“ non sono certo soddisfacenti: se si considerano le partite con Inter, Juventus, Napoli, Roma, Lazio e Atalanta, e quelle del girone di Champions League, in 13 scontri diretti i rossoneri hanno centrato solamente quattro vittorie (con le due romane e con PSG e Newcastle) a fronte di sei sconfitte (compresa quella in Coppa Italia di mercoledì) e tre pareggi.

Per affrontare Lukaku e compagni (stadio sold out, sfondato il milione di spettatori in stagione) Pioli si affiderà all’undici migliore, potendo contare su due belle notizie: Matteo Gabbia e Noah Okafor hanno, infatti, lavorato insieme al resto del gruppo e saranno regolarmente a disposizione per la gara di domani sera. Il difensore era uscito mercoledì dopo un duro scontro con De Roon, mentre lo svizzero era fermo ai box per una lesione muscolare accusata a metà dicembre contro il Monza. In squadra si sono rivisti anche Sportiello e Pellegrino, che potrebbe tornare in campo domani insieme alla Primavera nel match contro il Torino. Il difensore argentino ex Club Atlético Platense, out dal 29 ottobre dopo l’infortunio nel suo esordio contro il Napoli nel quale ha riportato la frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro, dovrebbe giocare un tempo con la squadra di Abate. Chi resta ancora ai box, oltre ai lungodegenti Thiaw, Tomori, e Kalulu, è Alessandro Florenzi: l’esterno ex Roma non ha smaltito il sovraccarico all’adduttore della coscia sinistra, improbabile possa essere a disposizione.

In difesa scalda i motori Filippo Terracciano: "Le emozioni sono tante, il Milan è un grande club e qui ho visto l’ambiente migliore per la mia crescita essendoci grandi personalità come Ibra. Non ho mai dato importanza al ruolo, dovrò solo fare del mio meglio dove deciderà di schierarmi Pioli: il gruppo è fantastico, allenarsi con campioni come Leao, Theo e Giroud mi darà tanto" le parole dell’ex Hellas.