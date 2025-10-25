Modric è un faro . Incognita Gimenez. Gabbia costante
MAIGNAN 6. Un miracolo, ma a gioco fermo. DE WINTER 5. Allegri ne apprezza già poco le libertà offensive, quel braccio...
MAIGNAN 6. Un miracolo, ma a gioco fermo.
DE WINTER 5. Allegri ne apprezza già poco le libertà offensive, quel braccio largo gli sarà andato giù ancor meno.
GABBIA 6. Si prende un rischio ad inizio ripresa. Ed è l’unico del suo match.
PAVLOVIC 5,5. E’ quel caos dal nulla che scuote il piattume post vantaggio rossonero in attacco, ma da cui nasce anche il raddoppio pisano.
SAELEMAEKERS 5,5. Non è al meglio, manca di lucidità nelle scelte, gli manca il guizzo nel finale.
FOFANA 6. Passa dal far tremare Allegri per un colpo subito a giganteggiare su ogni pallone, mescola errori grossolani e giocate di classe come il tacco per Leao.
MODRIC 6,5. Parte con un paio di errori, è saltato secco da Cuadrado sull’occasione del pareggio, eppure ha quel controllo del match che vale più di ogni altra cosa.
RICCI 5. Si può correre come nessuno, ma se non si ha lettura dell’ultimo passaggio resta tutto fine a sé stesso.
BARTESAGHI 6. Ha la fiducia dei senatori, affonda nel primo tempo con costrutto.
LEAO 6,5. Illumina con una fiondata dal limite, oscura per una supponenza che arriva anche a stoppare un paio di ripartenze rossonere.
GIMENEZ 4. Non sa come rendersi utile in una squadra che lo considera poco. Il tacco tentato nel finale di primo tempo grida vendetta.
All. ALLEGRI 6. Il vantaggio immediato paradossalmente frena la sua squadra. Dalla panchina ha poco per cambiare il match.
Nkunku 5,5. Sciupa una buona occasione.
Athekame 6. Tiene in gioco Nzola poi la pareggia con un tiro un po’ così.
VOTO SQUADRA 5
Alessandro Luigi Maggi
