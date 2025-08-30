Modric in cattedra. Fofana è una diga. Luce Saelemaekers
MAIGNAN 6,5. Imposta da par suo, non senza qualche lancio. Un paio di uscite alte e ordinaria amministrazione. Poi mura...
MAIGNAN 6,5. Imposta da par suo, non senza qualche lancio. Un paio di uscite alte e ordinaria amministrazione. Poi mura Stulic.
TOMORI 6. Sparacchia alla cieca qualche palla di troppo. Concreto sull’uomo.
GABBIA 5,5. Si vede subito annullare un gol pesante. Si appiccica all’ex compagno Camarda, qualche inghippo in più con Stulic.
PAVLOVIC 6. Palla al piede cincischia, non una novità. In marcatura risponde presente.
MUSAH 5,5. Tanto movimento, pochi palloni. Leggermente più coinvolto nel secondo tempo.
MODRIC 6,5. Quasi sempre a due tocchi, quasi sempre senza errori. Dopo un leggero calo, risale in cattedra.
FOFANA 7. Arretrato rispetto a settimana scorsa, torna diga e distributore come l’anno passato. Ottima imbucata per Gimenez e sberla sventata da Falcone
ESTUPIÑAN 5. Da Zerbin a Pierotti: che confusione. E i Ricchi e Poveri non c’entrano nulla. Meglio, nel proporsi, nella ripresa.
LOFTUS-CHEEK 7. Gli inserimenti fioccano e promettono bene. Ma al dunque stecca quasi sempre l’ultima scelta. Quasi: la rete che chiede Allegri e che fa la differenza.
GIMENEZ 5. Corre più di tutti nel primo tempo. Ma, impacciato, non morde mai e spreca. Anche sfortunato sul fuorigioco.
SAELEMAEKERS 7. Svaria a sinistra, le idee con le bollicine, in avanti, sono farina del suo sacco.
All. ALLEGRI 6,5. Con poche alternative, gioca la carta 3-4-3. Vince, non prende gol. E ora aspetta il mercato.
Ricci 6,5. Impatto immediato. Pulisic 7. Entra e lascia il segno. Balentien sv.
Voto squadra 6,5.
l. m.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su