Milan, Nkunku: “Sono nel club migliore in Italia, non ho esitato un attimo”

Milano, 4 settembre 2025 - “Quando ho saputo che il Milan mi voleva ho accettato immediatamente. Sono un calciatore offensivo, mi metto a disposizione dell'allenatore”. Sono le prime parole di Christopher Nkunku, tra i volti nuovi dei rossoneri, ex Chelsea, presentato oggi a Casa Milan. Presente anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani.

L’infortunio “Mi sento bene, molto. Anche dal punto di vista mentale. Cosa non ha funzionato al Chelsea? Sono arrivato a Londra da capocannoniere della Bundesliga, dal Lipsia. L'infortunio che ho subito immediatamente ha pesato molto. Ma ora sono pronto, sono lo stesso giocatore di allora. Voglio aiutare la squadra e conoscere in fretta i compagni”.

I gol

Quando segna, il francese esulta gonfiando un palloncino. Gliene vengono regalati 15... “15 gol quest'anno? Non lo so. Penso a giocare. Spero ne serviranno anche altri, ma prima devo conoscere al meglio la squadra. Conosco già Maignan e Fofana, per il passato al Psg e in Nazionale. Leao? Mi voglio adattare e collaborare con i compagni, chiaramente anche con lui che è un giocatore eccellente”.

In attacco

In attacco troverà anche Pulisic e Gimenez: “Un reparto con tante qualità diverse, ma anche a centrocampo e in difesa c'è ampia scelta. Ho parlato con Allegri, l'impressione è stata positiva”. In passato ha avuto compagni di squadra come Neymar, Mbappé, Ibrahimovic: “Tutti hanno la stessa mentalità, tutti focalizzati sulla vittoria, dal primo all'ultimo minuto, dall'allenamento alla partita. Ho imparato questo da loro”.

Esempi rossoneri

Gli idoli rossoneri del passato, per il francese, sono “Ronaldinho e Kakà. Ho parlato con Thiago Silva di questo club e so che è il migliore in Italia”. Il 27enne è accostato anche all'Inter, in questi mesi: “Si è detto ed è stato scritto sui giornali, ma quando ho parlato con il Milan ho accettato immediatamente. Voglio crescere ancora, qui. L'atmosfera di San Siro l'ho conosciuta in passato ed era tra i miei sogni giocare qui”.

Odogu

Presentato anche David Odogu, centrale 19enne prelevato nell'ultimo giorno di mercato dal Wolfsburg: “Questi primi giorni sono stati fantastici. Sono qui per imparare e lavorare duramente. Sono un giocatore aggressivo e voglio vincere sempre, anche quando gioco a ping pong con gli amici. Qui ha giocato una leggenda come Maldini, la prima immagine che ho in mente dei rossoneri è la sua. Poi Gullit, Baresi, l'elenco è lungo”. Sull'ultimo giorno di mercato: “Sì, è stato un contatto last minute. Una grande sorpresa, per me. Venti ore prima della chiusura mi hanno detto che il Milan era interessato a me. Mi è venuto da sorridere per l'eccitazione”. Il difensore è nato a Berlino, un mese prima della vittoria del Mondiale 2006 dell'Italia: “Un segno? Perché no?”.

Mondiale Under 17

Nel 2023 ha vinto il Mondiale Under 17 con la Germania: “Un'esperienza fantastica, con giocatori fortissimi. Mi ha dato coraggio e autostima. Ora voglio entrare nel calcio dei grandi nomi. So di essere giovane, cercherò di dimostrarmi pronto. So di non avere un nome importante, so che c'è pressione e alte aspettative nei confronti del Milan, per me parlerà quello che farò in campo”.

Milanello

Allegri ha un occhio di riguardo per i difensori: “Mi ha spiegato cosa vuole e lo seguirò su ogni cosa. È un grande specialista, sono motivatissimo, posso giocare in qualsiasi posizione mi chiederà. A Milanello è tutto grandioso, ogni cosa è fatta con grande professionalità. È tutto top”. Spaventato dal salto in una big, dopo aver fatto solo tre presenze in Bundesliga? “Credo in me stesso, anche se non posso nascondere la sorpresa di essere qui. Evidentemente c'è qualcuno che ha fiducia in me e sono molto grato al club per avermi dato questa occasione”. È stato accostato anche a Rudiger, centrale del Real Madrid: “Onorato. Sì, vorrei essere come lui e anche io sono aggressivo. Devo ancora lavorare moltissimo per arrivare a quel livello”.