"Non siamo contenti, ma noi abbiamo vinto"

Ciak, si (ri)gira. Dopo la rivoluzione, il campo, questa sera alle 21 a San Siro. Di fronte la Roma, ultimo atto in campionato dell’era Fonseca. E prima pagina del nuovo capitolo targato Conceiçao. Derby alle spalle, ma ancora vista sul derby: chi passa (niente supplementari in caso di parità, subito rigori) affronta la vincente di Inter-Lazio. Primo test dopo un finale di mercato "intenso, ma sempre sotto controllo. Abbiamo fatto più o meno quello che volevamo. Alla fine parleranno i risultati", Ibrahimovic dixit. Da una parte, un mea culpa pubblico. Dall’altra, un orgoglio che non può, né vuole nascondere. E dunque: "Non siamo contenti e ci siamo rinforzati. Tanto, secondo me. Fino a ora comunque siamo gli unici ad aver vinto un trofeo, pensa se fosse andata meglio... Ma chiaramente non ci basta: abbiamo fame, siamo il Milan, non può essere diversamente".

Così, allenamento spostato dalla mattina al pomeriggio, ieri, per avere a disposizione gli ultimi arrivi: oltre a Gimenez (lunedì ha lavorato a parte) si sono aggiunti al gruppo Joao Felix e Sottil. Con ogni probabilità, partiranno dalla panchina. Non Bondo, ancora alle prese con un problema muscolare rimediato a Monza: per lui sessione personalizzata, così come per Loftus-Cheek e Florenzi. Mancherà Emerson Royal (per i giallorossi Mancini), tornerà Fofana.

E tornerà l’esame San Siro, sotto gli occhi dei tifosi che contro l’Inter hanno sospeso la contestazione: "Da giocatore amavo essere odiato, ora è diverso. L’ultimo scudetto che ho vinto qui è arrivato proprio grazie ai tifosi: i pronostici non ci davano nemmeno tra le prime quattro, loro avevano raddoppiato la nostra forza", l’appello di Ibra. Molto meno dolce con Bennacer: "Ha chiesto di essere ceduto. Se uno ha in mente qualcosa di diverso dal Milan, è già fuori". Via: non si può cincischiare, non c’è tempo. Il derby ha aperto un febbraio da otto partite: tutto ancora in ballo. A partire da questa sera.

Le probabili formazioni.

Milan (4-4-2): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders, Leao; Pulisic, Abraham. All. Conceiçao.

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri.

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Tv: ore 21, Canale 5.