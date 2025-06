Novità a milanello. Corradi lascia l’Italia U20: da luglio entrerà nello staff di Allegri

Da Coverciano a Milanello. Dagli azzurrini ai rossoneri. Dal ruolo di commissario tecnico delle giovanili italiane all’ingresso nello staff di Massimiliano Allegri per la prima squadra del Milan. La strada è tracciata e ieri Bernardo Corradi (nella foto) ha salutato il suo passato: "È qualche giorno che penso a come riuscire a tradurre in parole otto anni di amore e passione, di lavoro e divertimento, di vittorie e sconfitte, di delusioni e confronti, di crescita e conquiste, di amicizia e tanto altro. Credo che a volte basti guardare quegli occhi, quei sorrisi, quegli abbracci". L’inizio della carriera nel 2017, vice di Carmine Nunziata nella Nazionale U17. Una parentesi, l’anno successivo, da vice commissario ad interim della Lega di Serie A. Ancora vice di Federico Guidi, da due giorni non più alla guida della Primavera del Milan, con l’Italia U19. Poi, dal 2019 a quest’anno, ha guidato in prima persona tutte le categorie dall’U16 all’U20. "Grazie a tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso meraviglioso, durante il quale ho avuto l’onore di cantare l’inno nazionale a squarciagola rappresentando il mio Paese in giro per il mondo. Forza Azzurri sempre". Qualche settimana fa, Corradi aveva incontrato Allegri in un hotel milanese. A luglio la nuova avventura: da ex centravanti, con ogni probabilità, avrà un incarico che strizzerà l’occhio all’attacco. Nel gruppo di lavoro di Allegri e del suo storico vice Marco Landucci spicca anche Claudio Filippi, dopo quindici anni da responsabile dei preparatori dei portieri alla Juventus. Dai bianconeri anche l’ex tecnico della Primavera Francesco Magnanelli. I rossoneri si ritroveranno a Milanello settimana prossima, venerdì 4 luglio e sabato 5 per i primi test. Domenica 6 il raduno e da lunedì 7 il via alla preparazione. Prima amichevole a Singapore il 23 luglio contro l’Arsenal, mentre il 26 a Honk Hong ci sarà il Liverpool. A seguire Perth (31 luglio), Leeds e Chelsea (9 e 10 agosto).L.Mig.