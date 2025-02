Nuovo Milan in missione rimonta . L’esame Empoli con Leao in bilico

Empoli o Rotterdam? La storia del Milan, ammantata di quel Dna europeo che negli anni a dire il vero ha perso un po’ di smalto, potrebbe essere rivoltata nel giro di una settimana. Perché di questi tempo, meglio pensare al campionato. Logica di cassa, palesazione del concetto in sede di calciomercato: la missione quarto posto non può più attendere, e alle ore 18 in terra toscana la parola d’ordine per Sergio Conceição sarà "vittoria". Anche a costo di rischiare qualcuno prima del confronto di Champions con il Feyenoord, fissato per mercoledì sera. Si punta su una mediazione tra "vecchio" e "nuovo" corso, riservando per l’Empoli il meglio possibile. Prima certezza, il 4-2-fantasia può essere riposto. Forse, per sempre. Per una squadra che non ha mai avuto equilibrio in questo ultimo anno e mezzo, la cooperativa dei piedi buoni non pare la soluzione migliore.

Meglio il 4-3-3 con Musah a garantire copertura a destra, a conferma di come le soluzioni siano quelle di Paulo Fonseca, più che di Conceição. Che non a caso, dopo il "balletto" di Supercoppa ha chiesto e ottenuto la rivoluzione sul mercato. Dietro, Thiaw e Gabbia scalpitano alle spalle di Pavlovic e Tomori, sulle fasce oggi Kyle Walker e Theo Hernandez sono più certezze, viste anche le buoni sensazioni lasciate dal francese con la Roma.

A centrocampo, detto del tuttofare da New York, credibile che tutto passi ancora per i piedi di Fofana e Reijnders. Volti di una vigilia secretata dalla decisione del tecnico portoghese di non sedersi in conferenza stampa, complice la densità di impegni. Davanti, tanti temi. Rafael Leao è tornato in bilico. A differenza di Fonseca, questa volta, la volontà del nuovo tecnico è chiedere uno sviluppo anche in fase di contenimento al dieci portoghese, complice l’arrivo di qualche altra prima donna. Difficile in una conformazione con un’altra mezzapunta (Pulisic?) e un centravanti (Gimenez favorito su Abraham).

Per Joao Felix ci sarà ancora tempo, come in Coppa, la fantasia dell’ultimo arrivato presuppone un disegno diverso, e al momento può essere soluzione a gara in corso. Sarà il sabato dell’attaccante messicano, parso affamato già con la Roma? E tra quattro giorni, in una cronologia di emozioni senza pari, sarà tempo di sfida da ex. Intanto, Empoli, in emergenza infortuni, senza Maleh, Anjorin e Fazzini.