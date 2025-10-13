Obiettivo “di coppia“. Tomori-Bisseck di rincorsa. Missione Mondiali 2026

La maglia della nazionale, in questi giorni di sosta, per loro va a braccetto solto con i ricordi, vicini o più lontani. Nel contempo, è per entrambi obiettivo. A breve termine: giugno 2026. Missione Mondiali per Fikayo Tomori e Yann Bisseck: obiettivo che passa soprattutto dalle due sponde opposte del Naviglio. Punti d’arrivo in comune, insieme a qualche sali-scendi di troppo. Ora, sia l’inglese che il tedesco stanno mandando segnali. Da pollice alto, con i debiti distinguo. Altissimo per Tomori: otto su otto da titolare con Massimiliano Allegri. Sempre, in campionato come in Coppa Italia. E nonostante un risentimento muscolare all’adduttore che lo aveva costretto a uscire contro il Napoli: Max lo ha aspettato e confermato dall’inizio anche con la Juventus.

Quest’estate e lo scorso inverno le sirene non erano mancate: Newcastle, Tottenham, poi Napoli, in particolare la Juventus. Valutazione: 30 milioni. Lui? "Voglio rimanere", ha sempre detto. Ed è rimasto eccome, nella nuova difesa di Max: nel passaggio da tre a quattro, è proprio il centrale 27enne a diventare terzino. Tanto che, in questi giorni, sono arrivati i contatti per il rinnovo del contratto da 3,5 milioni all’anno che scadrà a giugno 2027. Nel curriculum lo scudetto dell’era Pioli: Tomori vuole aggiornarlo, dopo la Supercoppa dell’anno scorso, con il Milan e con l’Inghilterra. Cinque presenze dal debutto nel novembre 2019 all’ultima gara quattro anni dopo. Con Thomas Tuchel, attuale ct dell’Inghilterra, si sono sfiorati al Chelsea.

Tomori conta di rivederlo, così come Yann Bisseck conta di rivedere Julian Nagelsmann in nazionale tedesca. Una convocazione per il centrale 24enne dell’Inter, fin qui: a marzo, in Nations League, proprio con l’Italia (13 minuti in campo a Dortmund). Qui, su. Poi, però... Nel match che consegna lo scudetto al Napoli, contro la Lazio, va sì in gol, ma soprattutto manda sul dischetto Pedro al novantesimo. Col Psg entra e s’infortuna dopo una manciata di minuti (e salta il Mondiale per club). Pochi mesi fa il Crystal Palace era pronto a mettere sul tavolo 35 milioni: no, la risposta dell’Inter e del giocatore. Che, però, quest’anno finisce alla svelta sul banco degli imputati nel ko contro l’Udinese: troppo spazio lasciato ad Attah. Per poi quasi sparire con l’arrivo di Manuel Akanji. Quasi: una buona ora abbondante in Champions con lo Slavia. Il gol a Bengasi contro l’Atletico Madrid. Messaggi nemmeno troppo in codice, per l’Inter e per la Germania. Decodificazione facile-facile: ci sono anch’io.