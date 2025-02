Pavlovic ritrovato. Theo a testa alta. Frenata Abraham

MAIGNAN 6. Zero tiri in porta: disimpegni, soprattutto.

WALKER 7. Salva il colpo a botta sicura di Grassi. Rischia la tibia e non fa una piega. Chiude, costruisce, accompagna e ispira anche.

TOMORI 5. Giallo di foga su Esposito. Poi anticipi e qualche pasticcio. Da ammonito, l’entrata su Colombo è comunque scriteriata.

PAVLOVIC 7. Robusto a dir poco negli uno contro uno. Si conferma ritrovatissimo.

THEO HERNANDEZ 6,5. Testa sempre alta, parte disciplinato e chiude con qualche sgroppata delle sue, non senza difendere.

MUSAH 6. Parte ala: ci prova, ma non sfonda mai. Duttilità sempre e comunque preziosissima: anche questa volta, copre tre ruoli.

FOFANA 6. Scambia e fraseggia, ma è meno "diga" del solito. Rifiata in vista della Champions.

REIJNDERS 6,5. Spazia in avanti, gioca corto e lungo, si sente anche nei ripiegamenti. Poi, meritato riposo.

JIMENEZ 5. Sprint immediati e illusori, a seguire tanti spunti con pochissimo profitto.

ABRAHAM 5. Poche sponde, ancor meno profondità: lontanissimo dalla Coppa Italia.

JOAO FELIX 7. Eccentrico nei colpi di tacco come nel voler palla. A volte esagera. Ma ha classe, duttilità e anche fisicità.

ALL. CONCEIÇÃO 8. Cambi calibratissimi, non arretra di un millimetro in dieci. Tutti difendono, tutti attaccano. Facile a dirsi, ma a farsi...

Leao 7,5. Altruista, rientra. Bei duetti con Joao Felix. E gol.

Pulisic 7,5. Due assist da subentrato.

Gimenez 8. Fa espellere Marianucci e bissa.

Thiaw 6. Quel che deve.

Terracciano sv.

Voto squadra 7,5.

L.M.