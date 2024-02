Pioli come Sacchi È sempre Milan-Napoli

Tra un prestigioso traguardo pronto ad essere raggiunto questa sera contro il Napoli e buone notizie dall’infermeria, Stefano Pioli può ritenersi soddisfatto: con la sfida ai partenopei saranno 220 le panchine in rossonero del tecnico emiliano che raggiunge così Arrigo Sacchi al sesto posto nella classifica degli allenatori più longevi nella storia del Diavolo.

"Sacchi è stato un allenatore fantastico, un innovatore, raggiungere un personaggio così importante nella storia del calcio è molto gratificante, ne sono orgoglioso. Io faccio quello che amo, è la mia passione, le critiche e i complimenti mi arrivano in modo inferiore rispetto al piacere che ho nel lavorare con i miei giocatori. Ho sempre avuto la fortuna di allenare un gruppo di persone speciali. E non parlo di giocatori, ma di persone".

Con Reijnders squalificato, sarà Bennacer ad affiancare Adli: "Isma sta bene ed è disponibile dal primo minuto, ma non giocherà più alto come era già successo con il Napoli, c’è già Loftus-Cheek. In mediana dovremo essere compatti e aggressivi, sporcando il più possibile le loro giocate" l’anticipazione tattica regalata dal tecnico che si prepara ad affrontare 5 partite in 15 giorni godendo di una squadra che sta bene di testa e di gambe.

Nessun pensiero alla sfida di giovedì in Europa League ("Io e il mio staff abbiamo già esaminato il Rennes, ma ora occorre insistere in campionato, il nostro futuro è il presente") e pensieri negativi banditi: "Le critiche a Maignan? A noi non interessano perché siamo già severi con noi stessi. I campioni come lui non perdono mai: o vincono o imparano, e lui uscirà da questo periodo migliore di prima".

La concentrazione, dunque, è tutta sul match di questa sera e Pioli ha ammesso di non aver dato nemmeno una sbirciatina al Festival di Sanremo ("Non ho visto Ibra, ma lui dimostra che, qualsiasi cosa faccia nella vita, ha successo. E ce l’avrà anche in questa nuova avventura al Milan"), mentre ha confermato il prossimo ritorno di Thiaw probabilmente già giovedì, con Kalulu e Tomori che verranno valutati alla fine della prossima settimana ("Le cose stanno andando molto bene").

Parere contrario, invece, sulla proposta di inserire il cartellino blu, ovvero la sanzione a tempo: "In partita mi piace il ritmo, non le interruzioni: questa è un’altra situazione che potrebbe, invece, portare perdite di tempo. Non sono favorevole". Con le parole al miele spese per il classe 2008 Camarda ("Sta facendo il percorso giusto, facciamolo crescere: ha le doti per poter essere un domani il centravanti del Milan"), l’allerta deve restare massima: "Il Napoli ha qualità e va affrontato con rispetto. Ci sono grandissimi giocatori offensivi, servirà organizzazione e attenzione".