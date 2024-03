Pioli, un trofeo per restare in sella. "Si può vincere, niente distrazioni». Lo Slavia va all’inferno dal Diavolo

Prima di volare in Australia, a Perth, il prossimo 31 maggio per affrontare in amichevole la Roma (30 anni dopo l’ultima visita rossonera nella terra dei canguri) il Milan ha una stagione da portare a termine nel migliore dei modi e tanto, se non tutto, dipenderà dal suo percorso europeo, che questa sera pone i rossoneri di fronte all’ostacolo Slavia Praga. A San Siro va in scena il primo round degli ottavi di finale di Europa League, una sfida da non sottovalutare, come ha avvertito Stefano Pioli: "Vogliamo conquistare questo trofeo che il Milan non ha ancora vinto nella sua storia ma occorre passare il turno: guardare troppo avanti non è la mentalità giusta, in Europa le partite sono tutte difficili, affrontiamo un avversario che nel girone eliminatorio ha perso solo una volta, a Roma. Sarà molto importante sfruttare il fattore casalingo: abbiamo consapevolezza, motivazione ed entusiasmo per pensare di arrivare in fondo. Non è il blasone a scendere in campo, dovremo far pesare la nostra forza, l’ambiente e le qualità ma i giudizi vanno fatti a fine stagione".

I rossoneri dovranno scendere dall’altalena garantendo una continuità di prestazione che non sembra così granitica: "Con la Lazio non è stata una partita giocata nel modo migliore dal punto di vista tecnico ma ho visto la giusta mentalità: la squadra sa che sta arrivando il momento decisivo della stagione ed è pronta. Discontinuità nelle prestazioni? Nell’ultimo periodo non è così, l’unica sfida non giocata come si deve è stata quella di Monza".

Ricordando la gara con i laziali e i successivi insulti rivolti a Pulisic, Pioli ha chiosato: "Christian non dev’essere difeso, la storia parla per lui. Ormai i social sono uno sfogo per la maleducazione, lui ha tutto il nostro sostegno ma è più in alto di tutti gli altri". Questa sera il tecnico dovrebbe confermare quasi totalmente la formazione vista all’Olimpico: Kjaer viaggia verso la titolarità accanto a Gabbia, Florenzi è favorito a destra su capitan Calabria (l’ex Roma sarà squalificato in campionato) mentre l’unica novità certa è la presenza di Reijnders accanto ad Adli. Proprio il centrocampista ha parlato alla vigilia: "Bisogna mettere sotto pressione lo Slavia fin da subito, quando il Milan gioca una competizione punta sempre a vincere. Con lo staff ho lavorato per migliorare la mia fase difensiva, sapevo di averne bisogno. Sono contento perché alcune cose che prima non vedevo ora le capisco. Nazionale francese o algerina? Giocare con la Francia è un obiettivo, voglio arrivare al livello più alto possibile".

Le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

SLAVIA PRAGA (3-4-2-1): Stanek; Ogbu, Holes, Zima; Masopust, Zafeiris, Sevcik, Provod; Wallem, Schranz; Jurecka. All. Trpisovsky.

Arbitro: Halil Meler.

Tv: ore 21 Tv 8, Dazn, Sky.