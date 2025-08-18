Primavera 1. Partenza vincente per Inter e Milan. Oggi tocca alla Dea

Inizia bene il percorso delle milanesi nel campionato Primavera 1. Dopo il successo di sabato dell’Inter in casa del Monza (1-0 con un contestato rigore trasformato da Iddrissou) anche il Milan guadagna subito i tre punti vincendo in trasferta. Due a uno in casa del Lecce, per i ragazzi di Renna, lanciati da una doppietta siglata da Lontani nello spazio di quattro minuti dal 59’ al 63’. Inutile il gol di Milojevic all’82’ in favore dei pugliesi. "Devo fare i complimenti ai ragazzi. Anche sotto la pressione di tifosi e avversari siamo riusciti a uscire spesso con la palla al piede. Significa che siamo sulla buona strada, anche se sappiamo di dover lavorare tanto. Questo gruppo è un mix di giovani, con qualche elemento più esperto. Abbiamo ottenuto una vittoria importante, ma dobbiamo già metterla da parte e pensare alla prossima", afferma il tecnico rossonero. Perde invece 1-0 la Cremonese, impegnata nella prima uscita in campionato in casa del Frosinone. La rete decisiva la segna Luchetti al 46’. Oggi sarà l’Atalanta a chiudere la giornata, con la sfida delle ore 19 in casa contro il Verona. R.S.