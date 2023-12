Primavera. La Lazio ferma i rossoneri: 1-0

Seconda sconfitta consecutiva in campionato per la Primavera del Milan che ieri a Formello è stata punita di misura dalla Lazio: il big match è andato, dunque, ai biancocelesti che così hanno agganciato l’Inter (impegnata oggi alle 11 in casa contro la Roma) in testa alla classifica, a quota 25. A decidere la partita è stata una punizione deviata da Bartoccioni di Gonzalez nei primi minuti di gara: i rossoneri hanno tenuto in mano le redini del gioco ma hanno mancato di concretezza nelle tante occasioni gol avute (come il colpo di testa da pochi metri di capitan Zeroli terminato fuori o con il tiro dalla distanza di Malaspina) permettendo a una Lazio solida di conquistare tre punti sotto lo sguardo di Alessio Romagnoli, ex capitano nel Milan.

La squadra di Abate ha continuato a costruire azioni grazie agli spunti di Scotti e Sia ma nella ripresa sono stati i padroni di casa a sfiorare il bis con il colpo di testa di Sardo stampatosi sulla traversa: nonostante le carte Eletu e Liberali giocate dal tecnico rossonero, il Milan non ha sovvertito il trend provandoci solamente con Cuenca (rabona che per poco non beffava Magro e un tiro al volo di sinistro insidioso). La super parata del portiere laziale al 92’ sul tiro ravvicinato di Magni ha mandato i titoli di coda: quarto posto in classifica per il Diavolo dietro al Sassuolo. Il.Ch.