Pulisic brilla e Conceicao trionfa: le pagelle del match

MAIGNAN 6,5. Reattivo sul gancio di Dominguez. Se non esce, sa come blindare la porta. Cambiaghi lo sa bene.

TOMORI ng. Ha subito la peggio: scontro, capogiro, cambio forzato.

GABBIA 5,5. Si attacca a Dallinga nei metri che contano, concedendo pochissimo su quasi tutte le palle alte. Quasi: quella dell’1-0...

PAVLOVIC 5. Uscite palla al piede problematiche: non una novità. Troppo spazio a Orsolini sullo 0-1.

JIMENEZ 5,5. Prova a dare la scossa con i suoi cambi di passo. Al dunque finisce spesso per sbagliare la scelta.

LOFTUS-CHEEK 6. Dai corpo a corpo con Pobega esce spesso vincitore. Per i suoi “strappi” c’è ancora da aspettare.

REIJNDERS 6. Moro lo tiene d’occhio molto da vicino, lui svaria e costruisce con pulizia.

THEO HERNANDEZ 5,5. Tiene la fascia in punta di piedi. Attento, non sgasa. Tentenna palla al piede, perdendo attimi preziosi.

PULISIC 7. Si fa murare da Lykogiannis. Poi entra ed esce dalle linee come un forsennato. Il gol giusto premio.

JOVIC 5,5. Stecca un assist a Jimenez, capisce l’antifona e poi lo manda quasi in porta. Si sacrifica con qualche sponda. Pochino.

JOAO FELIX 6,5. Un tocco che innesca Pulisic, un dribbling con colpo a lato. Incipit invitante, calo centrale, guizzi finali.

All. CONCEICAO 7. All’inizio tira dritto. Poi cambia come a Genova. E ha ancora ragione.

Thiaw 5,5. Dentro a freddo, non è un “braccetto”. E si vede. Gimenez 7,5. Altre firme, si candida per la finale. Walker 6. Bilancia la destra. Chukwueze 7,5. C’è in tutti e tre i gol. Musah ng.

Voto squadra 7.

l.m.