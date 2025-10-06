Pulisic fa mea culpa su Instagram dopo il rigore sbagliato contro la Juve: “Lavorerò ancora più duramente”

Torino, 6 ottobre 2025 – La sesta giornata di Serie A si è chiusa con il pari tra Juventus e Milan. Quello che sulla carta doveva essere un big match è terminato a porte inviolate, con le due squadre che non si sono fatte male e hanno portato a casa un punto a testa. Una partita fisica, con poche occasioni da entrambe le parti, ma al 53' è stato il Milan ad avere la palla gol più importante del match, con il calcio di rigore di Pulisic. L'americano, però, ha sparato alle stelle il tiro dagli undici metri e la partita è rimasta sullo 0-0 fino al triplice fischio. Un boccone amaro da ingoiare per il numero 11 rossonero, che fin qui è indubbiamente uno dei migliori della stagione. Tuttavia, tramite i suoi profili social, Pulisic ha chiesto scusa ai tifosi e gli ha promesso di lavorare ancora più duramente per farsi perdonare. Questo è stato il suo messaggio su Instagram: “Mi uccide deludere questo club. Prometto che lavorerò dieci volte più duramente per sistemare le cose”. Analizzando i commenti dei post precedenti, si può vedere come i tifosi rossoneri siano assolutamente dalla sua parte: fin dal suo arrivo al Milan, Pulisic è sempre stato uno dei migliori e i tifosi del diavolo si sono subito affezionati a lui. Chiaramente l'errore di ieri fa male, ma tutto il popolo rossonero è certo delle qualità dell'ex Chelsea e vuole fargli sentire ancora una volta la sua vicinanza. In sole sei partite di campionato, l'americano ha già messo a segno 4 gol e 2 assist, ai quali si aggiungono anche i due centri in Coppa Italia. Pulisic è un trascinatore del Milan, un vero e proprio leader e la squadra sa che può contare su di lui, così come Massimiliano Allegri. Ora il campionato si ferma per la sosta nazionali, con Pulisic che è stato convocato da Pochettino per le sfide degli Stati Uniti contro Ecuador e Australia, poi il campionato del Milan riprenderà domenica 19 ottobre con la sfida serale contro la Fiorentina di Stefano Pioli, nella quale Pulisic vorrà lasciare il segno per dimenticarsi una volta per tutte dell'errore contro la Juventus.