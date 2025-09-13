Rabiot, un nuovo jolly per Max. Con Rowe è la sfida del destino: "Allegri ha ambizione come me»

Sguardo fisso, cristallino, sull’obiettivo. Concetti messi giù in ordine e in italiano, con pause per poi ripartire dritto per dritto. Nell’aria, corposa, una sensazione: Adrien Rabiot sarà l’uomo in più del Milan. Il numero di maglia, l’atipico 12, sembra suggerirlo. E ricorre: presentazione ieri, 12 settembre, alle ore 12. Strizzando anche l’occhio ai gol che si aspetta di segnare il francese: "A Marsiglia ne ho fatti 10, con la Juventus ero arrivato a 11...". Doppietta, l’ultima volta che ha messo piede a San Siro, contro l’Italia lo scorso novembre. Sempre a Milano aveva siglato la sua prima rete juventina. Sempre qui aveva messo al braccio, in bianconero, la fascia di capitano per la prima volta. Questione di destino, come l’incrocio col Bologna, ultima squadra affrontata in Serie A e che ritroverà domani alle 20.45 al Meazza.

Questione, soprattutto, di volontà. Quella di Massimiliano Allegri. "Ha ambizione, mentalità, passione – le parole del centrocampista 30enne – come me. Quando è andato via dalla Juventus abbiamo continuato a parlare, anche a vederci". Connessione filosofico-calcistica. Nel pur ricco centrocampo rossonero, il tecnico ha fortemente voluto il suo "pupillo": mezz’ala pura e d’inserimento, a sinistra, nel 3-5-2, con Modric al centro e con il ballottaggio tra Loftus-Cheek e Fofana, in attesa del rientro di Ardon Jashari (a novembre e che Allegri considera regista).

Oppure in appoggio alla punta, anche qui in attesa di Rafael Leao (a Udine). Duttilità, la parola chiave del nuovo Diavolo. Recepita fin da subito: "Posso fare tutto, lo dico con umiltà. Sono pronto", il messaggio. Allegri lo sa da tempo: "Mi ha contattato in estate, ma ero sotto contratto col Marsiglia. Poi è successo quello che è successo e mi ha chiamato il giorno dopo".

Già, l’elefante nella stanza: la rissa negli spogliatoi con l’ex compagno Jonathan Rowe. Entrambi fuori rosa, di conseguenza. Uno al Milan, l’altro al Bologna, domani di fronte: "Ci siamo chiariti e mandati messaggi, anche quando abbiamo saputo che ci saremmo affrontati subito. Sarà anche bello ritrovarlo". Al Milan, rispetto ai fasti del passato, molto è cambiato. Niente Champions, ad esempio: "Avrei potuto giocarla andando altrove, ma credo in questo progetto con Allegri. Sono qui per arrivare allo scudetto e farla l’anno prossimo: magari non per vincerla, sicuramente per fare qualcosa di grande".